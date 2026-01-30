Begin typing your search above and press return to search.
    പ​ഴ​യ​തു ന​ൽ​കി പു​തി​യ​ത് വാ​ങ്ങാം; വ​ലി​ച്ചെ​റി​യ​ൽ വി​രു​ദ്ധ​ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ച് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    പ​ഴ​യ​തു ന​ൽ​കി പു​തി​യ​ത് വാ​ങ്ങാം; വ​ലി​ച്ചെ​റി​യ​ൽ വി​രു​ദ്ധ​ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ച് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ
    തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി: വ​ലി​ച്ചെ​റി​യ​ൽ വി​രു​ദ്ധ ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പെ​ൻ ഡ്രൈ​വ് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​മാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ. വാ​ള​ക്കു​ളം കെ.​എ​ച്ച്.​എം ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ലെ ദേ​ശീ​യ ഹ​രി​ത​സേ​ന, ഫോ​റ​സ്ട്രി ക്ല​ബ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്രോ​ഗ്രാം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഉ​പ​യോ​ഗ​ശൂ​ന്യ​മാ​യ ഓ​രോ സെ​റ്റ് 20 പേ​ന​ക​ൾ​ക്കും പു​തി​യ പേ​ന സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണി​ത്. അ​ല​ക്ഷ്യ​മാ​യി വ​ലി​ച്ചെ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് പേ​ന​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് പ​രി​സ്ഥി​തി​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. ഒ​റ്റ ദി​വ​സം കൊ​ണ്ട് 13000 ല​ധി​കം പേ​ന​ക​ളാ​ണ് കു​ട്ടി​ക​ൾ സ്വ​രൂ​പി​ച്ച​ത്.

    ശേ​ഖ​രി​ച്ച പേ​ന​ക​ൾ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് റീ​സൈ​ക്ലി​ങ്ങി​നാ​യി കൈ​മാ​റി. ഹെ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ സ​ജി​ത്ത് കെ. ​മേ​നോ​ൻ, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഹെ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ പി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. കെ.​പി. ഷാ​നി​യാ​സ്, വി. ​ഇ​സ്ഹാ​ഖ്, വി. ​ഫാ​സി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

