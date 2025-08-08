Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 8 Aug 2025 12:23 PM IST
    date_range 8 Aug 2025 12:23 PM IST

    വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക്ക് നേ​രെ പീ​ഡന​ശ്ര​മം: അ​സം സ്വ​ദേ​ശി അ​റ​സ്റ്റി​ല്‍

    പ്ര​തി​യു​ടെ കൂ​ടെ മ​റ്റു സ​ഹാ​യി​ക​ളു​ണ്ടോ എ​ന്നും മ​റ്റും പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്
    വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക്ക് നേ​രെ പീ​ഡന​ശ്ര​മം: അ​സം സ്വ​ദേ​ശി അ​റ​സ്റ്റി​ല്‍
    അ​യ്‌​ന​ല്‍ അ​ലി

    തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി: ട്യൂ​ഷ​ന് പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന 12 വ​യ​സ്സു​കാ​രി​ക്ക് നേ​രേ പീ​ഡന​ശ്ര​മം. അ​സം ബ​ര്‍പ്പെ​റ്റ ബോ​ഗ്ഡി​യ ബൈ​സ സ്വ​ദേ​ശി സ​ര്‍ത്ത​ബ​രി വീ​ട്ടി​ല്‍ അ​യ്‌​നു​ല്‍ അ​ലി(36)​യാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. രാ​വി​ലെ ട്യൂ​ഷ​ന് വേ​ണ്ടി പോ​കു​മ്പോ​ള്‍ ചെ​മ്മാ​ട് ക​ല്ലു​പ​റ​മ്പ​ന്‍ റോ​ഡി​ലെ ഇ​ട​വ​ഴി​യി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ള്‍ പി​റ​കെ എ​ത്തി​യ അ​ലി പെ​ണ്‍കു​ട്ടി​യു​ടെ വാ​യ പൊ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ചു ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്‌​സി​ലേ​ക്ക് വ​ലി​ച്ചി​ഴ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​നി​ടെ മാ​റാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ച കു​ട്ടി​യെ ഇ​രു​കൈ​ക​ളും പി​റ​കി​ലേ​ക്ക് കെ​ട്ടി വ​ലി​ച്ചുകൊ​ണ്ട് പോ​കാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ നി​ല​ത്തു​കി​ട​ന്ന കുട്ടി പ്ര​തി​യു​ടെ കാ​ലി​നി​ട​യി​ലൂ​ടെ ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ര​ച്ചി​ല്‍ കേ​ട്ട് ഓ​ടി​യെ​ത്തി​യ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ള്‍ കാ​ര്യം തി​രി​ക്കി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് സം​ഭ​വം പു​റ​ത്ത​റി​യു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടെ നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി പൊ​ലീ​സി​ല്‍ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ചു.

    പൊ​ലീ​സെ​ത്തി പ​രി​സ​ര​ത്തെ ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്‌​സി​ല്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി പിടികൂടുകയായിരുന്നു. ചെ​മ്മാ​ട് ടൗ​ണി​നോ​ട് ചേ​ര്‍ന്നു​ള്ള ഇ​ട​വ​ഴി​യി​ല്‍ ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​മു​ണ്ടാ​യ ഞെ​ട്ട​ലി​ലാ​ണ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍. 12 വ​യ​സ്സ് മാ​ത്രം പ്രാ​യ​മു​ള്ള കു​ട്ടി ക​രാ​ട്ടെ പ​രി​ശീ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് കൊ​ണ്ടാ​ണ് പ്ര​തി​യു​ടെ പി​ടി​യി​ല്‍നി​ന്നും ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്. പ്ര​തി​യു​ടെ കൂ​ടെ മ​റ്റു സ​ഹാ​യി​ക​ളു​ണ്ടോ എ​ന്നും മ​റ്റും പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

