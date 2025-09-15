Begin typing your search above and press return to search.
    കു​ടി​വെ​ള്ള​ത്തി​നാ​യി റോ​ഡ് വെ​ട്ടി​പ്പൊ​ളി​ച്ചു; ക​രി​പ​റ​മ്പ് റോ​ഡി​ൽ അ​പ​ക​ടം തു​ട​ർ​ക്ക​ഥ

    കു​ടി​വെ​ള്ള​ത്തി​നാ​യി റോ​ഡ് വെ​ട്ടി​പ്പൊ​ളി​ച്ചു; ക​രി​പ​റ​മ്പ് റോ​ഡി​ൽ അ​പ​ക​ടം തു​ട​ർ​ക്ക​ഥ
    നാ​ടു​കാ​ണി-പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി റോ​ഡി​ൽ ചെ​മ്മാ​ട് ക​രി​പ​റ​മ്പ് ഭാ​ഗ​ത്ത് ഭാ​ഗ​ത്ത് പൈ​പ്പി​ടാ​നാ​യി കീ​റി​യ റോ​ഡ് ത​ക​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ

    തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി: പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി -നാടുകാണി റോ​ഡി​ൽ ക​രി​പ​റ​മ്പ് റോ​ഡി​ന് കു​റു​കെ കു​ടി​വെ​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി വെ​ട്ടി​പ്പൊ​ളി​ച്ച റോ​ഡ് അ​പ​ക​ട​ക്കെ​ണി​യാ​വു​ന്നു. ഇ​വി​ടെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കും പ​തി​വാ​യി. നാ​ടു​കാ​ണി-​പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി റോ​ഡി​ൽ ക​രി​പ​റ​മ്പ് മു​ത​ൽ ചെ​മ്മാ​ട് വ​രെ​യു​ള്ള ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് വ​ലി​യ കു​ഴി​ക​ളു​ള്ള​ത്. റോ​ഡി​ന് കു​റു​കെ കീ​റി മാ​സ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും ന​ന്നാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ ശു​ദ്ധ​ജ​ല പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് പൈ​പ്പി​ടാ​നാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷാ​വ​സാ​ന​മാ​ണ് റോ​ഡ് കീ​റി​യ​ത്. ഇ​തു​കാ​ര​ണം റോ​ഡി​ൽ മി​ക്ക ദി​വ​സ​വും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​ക​യാ​ണ്. വ​ലി​യ കു​ഴി​യാ​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​തി​ൽ ചാ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വെ​ട്ടി​ച്ചു​പോ​കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ റോ​ഡി​ൽ മി​ക്ക സ​മ​യ​വും ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കാ​ണ്. ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പെ​ടു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ണ്.

    മ​ഴ​യു​ള്ള​തി​നാ​ലാ​ണ് റോ​ഡ് ന​ന്നാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തെ​ന്നും മ​ഴ മാ​റി​യാ​ൽ ഉ​ട​നെ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​മെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ഴ മാ​റി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും റോ​ഡ് പ​ണി ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും ജി​ല്ല മോ​ട്ടോ​ർ ആ​ക്സി​ഡ​ൻ​റ് പ്രി​വ​ൻ​ഷ​ൻ സൊ​സൈ​റ്റി (മാ​പ്സ്) ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹീം പൂ​ക്ക​ത്ത് നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കു​ക​യും പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തെ​ങ്കി​ലും യാ​തൊ​രു ന​ട​പ​ടി​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ഈ ​പാ​ത​യി​ൽ റോ​ഡ് വെ​ട്ടി​പ്പൊ​ളി​ച്ചി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ലാ​ണ്. ഉ​ട​ന​ടി റോ​ഡ് ഗ​താ​ഗ​ത യോ​ഗ്യ​മാ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ​മ​ര​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​മെ​ന്ന് ഓ​ട്ടോ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

