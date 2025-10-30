Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    തി​രു​നാ​വാ​യ, വാ​വൂ​ർ പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി​ല്ല; കൃ​ഷി ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി ക​ർ​ഷ​ക​ർ

    തി​രു​നാ​വാ​യ, വാ​വൂ​ർ പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി​ല്ല; കൃ​ഷി ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി ക​ർ​ഷ​ക​ർ
     വെ​ള്ളം മൂ​ടി​യ നെ​ൽ​പ്പാ​ട​ത്തി​ന് സ​മീ​പം ക​ർ​ഷ​ക​ർ

    തി​രു​നാ​വാ​യ: തി​രു​നാ​വാ​യ, വാ​വൂ​ർ പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ 10 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി തു​ട​രു​ന്ന വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​ന് ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണ​ണ​മെ​ന്ന് ക​ർ​ഷ​ക​ർ. അ​ല്ലാ​ത്ത​പ​ക്ഷം 350ഓ​ളം ഏ​ക്ക​ർ പാ​ട​ശേ​ഖ​രം ത​രി​ശി​ടു​മെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ൽ​കി. ഇ​ത്ത​വ​ണ സെ​പ്തം​ബ​റി​ൽ ഞാ​റി​ട്ട് ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ന​ട്ട നെ​ൽ​പ്പാ​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. സൗ​ത്ത് പ​ല്ലാ​ർ അ​ജിത​പ്പ​ടി റോ​ഡി​ൽ വാ​ലി​ല്ലാ​പു​ഴ​ക്ക് കു​റു​കെ നി​ർ​മി​ച്ച ഓ​വു​പാ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ വെ​ള്ളം ഒ​ഴി​ഞ്ഞു പോ​കാ​ത്ത​താ​ണ് ആ​ഴ്ച​ക​ൾ നീ​ളു​ന്ന വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും കൃ​ഷി മു​ങ്ങി ന​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​മാ​ണ് സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ക്കാ​ര്യം ക​ർ​ഷ​ക​ർ നി​വേ​ദ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും സ​മ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും വ​കു​പ്പു മ​ന്ത്രി​യെ വ​രെ ധ​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടും പ​രി​ഹാ​ര​മി​ല്ല. 20 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ദു​രി​തം തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട്.

    വാ​ലി​ല്ലാ പു​ഴ​യു​ടെ ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വെ​ള്ളം സു​ഗ​മ​മാ​യി ഒ​ഴു​കി​പ്പോ​കു​ന്ന​തി​ന് സൗ​ക​ര്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ത്ത​തും വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​നു കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന​താ​യി ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് പാ​ട​ശേ​ഖ​രം ത​രി​ശി​ടാ​ൻ ക​ർ​ഷ​ക​ർ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ൽ തി​രു​നാ​വാ​യ പാ​ട​ശേ​ഖ​ര സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ. വാ​വൂ​ർ പാ​ട​ശേ​ഖ​ര സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ സി.​വി. ബാ​വ, സി.​പി. ബ​ഷീ​ർ​മാ​സ്റ്റ​ർ, കു​ഞ്ഞൈ​ദ്രു വാ​വൂ​ർ​കു​ന്ന്, മു​ൻ ബ്ലോ​ക്ക് മെം​ബ​ർ സെ​യ്ഫു​ന്നീ​സ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് പൂ​വ​ത്തി​ങ്ങ​ൽ, ന​ജീ​ബ്, സി​ദ്ദീ​ഖ് സൗ​ത് പ​ല്ലാ​ർ, മൊ​യ്തു ഹാ​ജി വ​ട​ക്കി​നി​യ​ക​ത്ത്, സി.​പി. കു​ഞ്ഞൈ​ദ്റു എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

