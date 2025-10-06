Begin typing your search above and press return to search.
    Thirunavaya
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 10:33 AM IST
    date_range 6 Oct 2025 10:34 AM IST

    തി​രു​നാ​വാ​യ​യി​ൽ വം​ശ​നാ​ശ ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ട്ട് നാ​ട​ൻ മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ൾ; ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ല മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും കാ​ണാ​താ​വു​ന്ന​താ​യി പ​ഠ​നം

    തി​രു​നാ​വാ​യ​യി​ൽ വം​ശ​നാ​ശ ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ട്ട് നാ​ട​ൻ മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ൾ; ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ല മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും കാ​ണാ​താ​വു​ന്ന​താ​യി പ​ഠ​നം
    തി​രു​നാവാ​യ: ര​ണ്ട് പു​ഴ​ക​ളും നി​ര​വ​ധി കാ​യ​ലു​ക​ളും നെ​ൽ​പാ​ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള തി​രു​നാ​വാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ​ല നാ​ട​ൻ മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളും വം​ശ​നാ​ശ ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന​താ​യി പ​ഠ​നം. ഇ​തി​ൽ ചി​ല മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഇ​ല്ലാ​താ​യ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. തി​രു​നാ​വാ​യ എ.​എം.​എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ സ​ർ​വേ​യി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ൽ ധാ​രാ​ള​മാ​യി ക​ണ്ടി​രു​ന്ന ശു​ദ്ധ​ജ​ല മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പെ​ട്ട മു​ഷി തീ​രെ ഇ​ല്ലാ​താ​യ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. ക​ണ്ണ​ൻ എ​ന്ന് പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന നാ​ട​ൻ വ​രാ​ൽ, ആ​ര​ൽ, പൂ​ഴാ​ൻ, ചെ​മ്പ​ല്ലി, ക​രു​ത​ല, നാ​ട​ൻ പൊ​രി​ക്ക്, നാ​ട​ൻ വാ​ള, മു​ള്ള​ൻ പ്രാ​ച്ച്, മ​ഞ്ഞ​ളേ​ട്ട തു​ട​ങ്ങി​യ ശു​ദ്ധ​ജ​ല മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ൾ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​റ​വ് വ​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. പ്ര​ജ​ന​ന സ​മ​യ​ത്തെ മീ​ൻ​പി​ടി​ത്തം, അ​മി​ത രാ​സ​വ​ള പ്ര​യോ​ഗം, കാ​യ​ലു​ക​ളി​ൽ ചെ​റു​കാ​ടു​ക​ൾ വ​ള​ർ​ന്ന് അ​വ​യി​ൽ നീ​ർ​നാ​യ​ക​ൾ പെ​രു​കി​യ​ത്, വി​ദേ​ശ മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ർ​ധ​ന, ജ​ലാ​ശ​യ മാ​ലി​ന്യം, നെ​ൽ​പാ​ട​ങ്ങ​ളും ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും കു​റ​ഞ്ഞ​ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഇ​ത്ത​രം മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​റ​വി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ചേ​രാ​ൻ, അ​നാ​ബ​സ്, സി​ലോ​പ്പി​യ, വ​ള​ർ​ത്തു വാ​ള, ക​ട്ട്ല, കു​യി​ല്, ന​ട്ട​ർ, ബം​ഗാ​ളി ക​ണ്ണ​ൻ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​തു​താ​യി ഇ​വി​ട​ത്തെ ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പെ​രു​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ല​തും കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​തു​വ​ഴി​യും ചി​ല​ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ പ്ര​ള​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഡാ​മി​ൽ നി​ന്നും വ​ള​ർ​ത്തു​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും എ​ത്തി​യ​തു​മാ​ണ്. ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന നാ​ട​ൻ മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ക, ജ​ലാ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം ത​ട​യു​ക, വി​ദേ​ശ മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക, പ്ര​ജ​ന​ന സ​മ​യ​ത്തെ മീ​ൻ പി​ടി​ത്തം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക, ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ജൈ​വ​സ​മ്പ​ത്താ​യ ശു​ദ്ധ ജ​ല മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ൾ വ​രും ത​ല​മു​റ​ക്കും കൂ​ടി ഉ​പ​കാ​ര​പ്പെ​ടും​വി​ധം സം​ര​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​ത് ന​മ്മു​ടെ ബാ​ധ്യ​ത​യാ​ണെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധ്യാ​പ​ക​നും പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ സ​ൽ​മാ​ൻ ക​രി​മ്പ​ന​ക്ക​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

