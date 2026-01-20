Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thirunavaya
    Posted On
    20 Jan 2026 1:16 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 1:16 PM IST

    പ​ഴ​മ​യു​ടെ പ്രൗ​ഢി​യി​ൽ മാ​മാ​ങ്ക ഉത്സവത്തിന് തുടക്കം

    പ​ഴ​മ​യു​ടെ പ്രൗ​ഢി​യി​ൽ മാ​മാ​ങ്ക ഉത്സവത്തിന് തുടക്കം
    32ാമ​ത് മാ​മാ​ങ്ക മ​ഹോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് പ​ത്മി​നി ഘോ​ഷ് കൂ​റ​നാ​ട്ടു​ന്നു

    32ാമ​ത് മാ​മാ​ങ്ക മ​ഹോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് പ​ത്മി​നി ഘോ​ഷ് കൂ​റ​നാ​ട്ടു​ന്നു

തി​രു​നാ​വാ​യ: പ​ഴ​മ​യു​ടെ പ്രൗ​ഢി ഉ​ണ​ർ​ത്തി 32ാമ​ത് മാ​മാ​ങ്ക ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്‌ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. കേ​ര​ള ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വും പൈ​തൃ​ക​വും മ​തേ​ത​ര​വു​മാ​യ മാ​മാ​ങ്ക മ​ഹോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ സ്മ​ര​ണ​യു​ണ​ർ​ത്തി വ​ഞ്ഞേ​രി മ​ന​യി​ലെ പ​ത്മി​നി ഘോ​ഷാ​ണ് കൂ​റ നാ​ട്ട​ി​യ​ത്. ച​ങ്ങ​മ്പ​ള്ളി ഉ​മ്മ​ർ ഗു​രു​ക്ക​ൾ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. മാ​മാ​ങ്കം മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ട്ര​സ്റ്റും റീ ​എ​ക്കൗ​യും ചേ​ർ​ന്ന് 32 വ​ർ​ഷ​മാ​യി മാ​മാ​ങ്കോ​മ​ഹോ​ത്സം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു. ച​രി​ത്ര​രേ​ഖ​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം മാ​മാ​ങ്ക ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് തി​രു​നാ​വാ​യ​യി​ലെ പ​തി​ന​ഞ്ച് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​റ നാ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​ജ​മ​ന്ദി​ർ പ​രി​സ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച കൂ​റ എ​ഴു​ന്ന​ള​ള​ത്തി​ന് ആ​യു​ധ​മേ​ന്തി​യ ക​ള​രി അ​ഭ്യാ​സി​ക​ൾ, എ​ൻ.​സി.​സി കേ​ഡ​റ്റു​ക​ൾ, എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ സെ​ൽ വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​രും, നാ​ട്ടു​കാ​രും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ന​ഗ​ര​പ്ര​ദ​ക്ഷി​ണം ന​ട​ത്തി​യ ശേ​ഷം മാ​മാ​ങ്ക ന​ഗ​രി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഉ​ള്ളാ​ട്ടി​ൽ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ എം.​കെ. സ​തീ​ഷ് ബാ​ബു, അ​യ്യ​പ്പ​ൻ കു​റു​മ്പ​ത്തൂ​ർ, അ​മ്പു​ജ​ൻ​ത​വ​നൂ​ർ, എം.​എ​സ്. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, കെ.​വി. മൊ​യ്തീ​ൻ​കു​ട്ടി, സു​രേ​ഷ്ബാ​ബു, ഇ.​പി. ഫാ​സി​ൽ, കോ​ഴി​പു​റം ബാ​വ, തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഡോ. ​കെ.​പി. സ​തീ​ഷ​ൻ മാ​മാ​ങ്ക സ്മൃ​തി പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. തി​രു​നാ​വാ​യ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മാ​മ്പ​റ്റ ദേ​വ​യാ​നി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​യാ​ദ്, പൂ​വ്വ​ത്തി​ങ്ക​ൽ റ​ഷീ​ദ്, ഇ.​ആ​ർ. അ​ൻ​വ​ർ, സു​ലൈ​മാ​ൻ, സ​തീ​ഷ​ൻ ക​ളി​ച്ചാ​ത്ത്, എ​ട​പ്പാ​ൾ ഹ​നീ​ഫ ഗു​രു​ക്ക​ൾ, കാ​ടാ​മ്പു​ഴ മൂ​സ്സ ഗു​രു​ക്ക​ൾ, കെ.​കെ. റ​സാ​ക്ക് ഹാ​ജി, ചി​റ​ക്ക​ൽ ഉ​മ്മ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഫ്രെ​ബു​വ​രി മൂ​ന്നി​ന്ന് മാ​മാ​ങ്ക മ​ഹോ​ത്സ​വം സ​മാ​പി​ക്കും.

    TAGS:festivalthirunavayatemple festival
    News Summary - Mamanka festival begins in the grandeur of the past
