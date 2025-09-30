Begin typing your search above and press return to search.
    രോഗം വിളിച്ചുവരുത്തി തിരുനാവായയിലെ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ കനാലുകൾ

    രോഗം വിളിച്ചുവരുത്തി തിരുനാവായയിലെ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ കനാലുകൾ
    തി​രു​നാ​വാ​യ​യി​ൽ മാ​ലി​ന്യം നി​റ​ഞ്ഞ ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ ക​നാ​ൽ

    തി​രു​നാ​വാ​യ: മ​സ്തി​ഷ്ക രോ​ഗം പ​ട​ർ​ന്നു​പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ, മാ​ലി​ന്യം നി​റ​ഞ്ഞ് പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി തി​രു​നാ​വാ​യ​യി​ലെ ലി​ഫ്റ്റ് ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ ക​നാ​ലു​ക​ൾ. താ​ഴ​ത്ത​റ​യി​ൽ നി​ന്ന് തി​രു​നാ​വാ​യ, വാ​വൂ​ർ പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വെ​ള്ള​മെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ക​നാ​ലു​ക​ളി​ലാ​ണ് പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റും നി​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജ​നം തി​ങ്ങി ത്താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണി​ത്. കു​ട്ടി​ക​ൾ തോ​ട്ടി​ലി​റ​ങ്ങി മീ​ൻ പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തും പ​തി​വാ​ണ്. ജി​ല്ല​യി​ൽ​ത്ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ മു​ണ്ട​ക​ൻ കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന സ്ഥ​ല​വു​മാ​ണി​ത്.

    ഇ​ത്ര​യും വ​ലി​യ പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ് പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം വ​ന്നു ചേ​രു​ന്ന​ത്. പ്ര​കൃ​തി​ക്കും മ​നു​ഷ്യ​നും ഒ​രു​പോ​ലെ ഹാ​നി​ക​ര​മാ​യ വി​ധ​ത്തി​ലാ​ണ് ക​നാ​ലു​ക​ളു​ടെ നി​ല​വി​ലെ അ​വ​സ്ഥ. ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും പ്ര​ശ്ന പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്ത​മാ​ണ്. തി​രു​നാ​വാ​യ​യി​ലെ ലി​ഫ്റ്റ് ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ ക​നാ​ലു​ക​ൾ വൃ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ത​യ്യി​ൽ മു​ജീ​ബ് നൈ​ന​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി വീ​ണ​ ജോ​ർ​ജി​നും ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ ചീ​ഫ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​ഡ്‌​മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് വേ​ണ്ട​ത് ചെ​യ്യാ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​രാ​തി​ക്കാ​രെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:thirunavayalift irrigationMalappuram News
    News Summary - Lift irrigation canals in Thirunavaya causing disease
