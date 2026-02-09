Begin typing your search above and press return to search.
    മ​ന്ത്രി വി. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​നു​നേ​രെ യു​വ​മോ​ർ​ച്ച​ ക​രി​ങ്കൊ​ടി പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ം

    മ​ന്ത്രി വി. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​നു​നേ​രെ യു​വ​മോ​ർ​ച്ച​ ക​രി​ങ്കൊ​ടി പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ം
    താ​നൂ​ർ സ്കൂ​ൾ​പ​ടി​യി​ൽ യു​വ​മോ​ർ​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ

    മ​ന്ത്രി വി. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ന് ക​രി​ങ്കൊ​ടി കാ​ണി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    താ​നൂ​ർ: യു​വ​മോ​ർ​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ മ​ന്ത്രി വി. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​നു​നേ​രെ ക​രി​ങ്കൊ​ടി കാ​ണി​ച്ച് പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര​വു​മാ​യി ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്തി വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി മു​ട​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന പി.​എം.​എ.​വൈ 2.0 ഭ​വ​ന​പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് താ​നൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​തി​നു പി​റ​കെയാണ് അ​തേ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ മു​ഖ്യ​പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​മാ​യ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ യു​വ​ജ​ന വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ യു​വ​മോ​ർ​ച്ച ക​രി​ങ്കൊ​ടി കാ​ണി​ച്ചത്.

    താ​നൂ​ർ സ്കൂ​ൾ​പ​ടി​യി​ൽ കൂ​ൺ കൃ​ഷി വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് യു​വ​മോ​ർ​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച​ത്. സ​മ​ര​ക്കാ​രെ വെ​ട്ടി​ച്ചു​മാ​റി മ​ന്ത്രി​യു​ടെ വാ​ഹ​ന​വും അ​ക​മ്പ​ടി​യാ​യി വ​ന്ന പൊ​ലീ​സ് വാ​ഹ​ന​വും ക​ട​ന്നു പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഓ​രോ വാ​ർ​ഡി​ലും മു​പ്പ​തോ​ളം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ വീ​ടി​നാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴും പ​ദ്ധ​തി​ക്കെ​തി​രെ മു​ഖം​തി​രി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഇ​നി​യും ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ഒ​പ്പി​ടാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ​മ​രം ക​ടു​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് വെ​സ്റ്റ് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി.​വി. അ​ഭി​ലാ​ഷ് അ​റി​യി​ച്ചു.

