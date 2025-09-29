Begin typing your search above and press return to search.
    29 Sept 2025 9:15 AM IST
    29 Sept 2025 9:15 AM IST

    ദേ​ശീ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ യോ​ഗ്യ​ത നാ​ടി​ന് അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി ജിം​നാ​സ്റ്റി​ക്സി​ൽ വ​ഹ​ഫി​​ന്റെ നേ​ട്ടം

    ജിംനാസ്റ്റിക്സ്,താനൂർ, കേരളം
    വഫഹ്

    Listen to this Article

    താ​നൂ​ർ: ദേ​ശീ​യ​ത​ല സ്കൂ​ൾ ജിം​നാ​സ്റ്റി​ക്സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി നാ​ടി​ന് അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി മാ​റി താ​നൂ​ർ ഐ.​സി.​എ​ച്ച് സ്കൂ​ളി​ലെ ഏ​ഴാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി എ.​പി. വ​ഹ​ഫ്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ത​ല​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല സ്കൂ​ൾ ജിം​നാ​സ്റ്റി​ക്സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ദേ​ശീ​യ​ത​ല മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന അ​ഞ്ചം​ഗ ടീ​മി​ൽ വ​ഹ​ഫ് ഇ​ടം നേ​ടി​യ​ത്.

    ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് താ​നൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ജിം​നാ​സ്റ്റി​ക്സ് താ​രം ദേ​ശീ​യ​ത​ല മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടു​ന്ന​ത്. ജിം​നാ​സ്റ്റി​ക്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സം​സ്ഥാ​ന ത​ല മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച വെ​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ഈ ​മി​ടു​ക്ക​ൻ മി​ക​ച്ചൊ​രു ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​രം കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    താ​നൂ​ർ ശോ​ഭ പ​റ​മ്പി​ലെ റൈ​സ് ഫി​റ്റ് ജിം​നാ​സ്റ്റി​ക്സ് ക്ല​ബി​ലെ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ ജു​നൈ​സാ​ണ് വ​ഹ​ഫി​ലെ പ്ര​തി​ഭ​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തും വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തും. നി​ല​വി​ൽ ഇ​തേ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ താ​നി​ഷാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ. താ​നൂ​ർ കോ​ർ​മ​ൻ ക​ട​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി എ.​പി. ജം​ഷീ​ദി​ന്റെ​യും ന​ഹ്‌​ല​ത്തി​ന്റെ​യും മ​ക​നാ​യ വ​ഹ​ഫ് വ​രു​ന്ന ദേ​ശീ​യ ത​ല മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലും കേ​ര​ള​ത്തി​നാ​യി മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്ന ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ്.

    TAGS:gymnasticsThanurKerala
    News Summary - Wahaf's achievement in gymnastics brings pride to the country as she qualifies for the national competition
