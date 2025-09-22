Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thanur
    Posted On
    22 Sept 2025 9:43 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 9:43 AM IST

    ഉണ്യാലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിനിടെ നാഗവിഗ്രഹങ്ങൾ വലയിൽ കുടുങ്ങി

    ഉണ്യാലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിനിടെ നാഗവിഗ്രഹങ്ങൾ വലയിൽ കുടുങ്ങി
    ഉ​ണ്യാ​ൽ-​അ​ഴീ​ക്ക​ൽ ക​ട​ലി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തി​നി​ടെ ല​ഭി​ച്ച നാ​ഗ​വി​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ

    താ​നൂ​ർ: മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തി​നി​ടെ നാ​ഗ വി​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ വ​ല​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി. മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യ പു​തി​യ ക​ട​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി ച​ക്കാ​ച്ച​ന്റെ പു​ര​ക്ക​ൽ റ​സാ​ഖി​ന് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഉ​ണ്യാ​ൽ അ​ഴീ​ക്ക​ൽ ക​ട​ലി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് അ​ഞ്ചു കി​ലോ​യോ​ളം ഭാ​രം വ​രു​ന്ന പി​ച്ച​ള​യി​ൽ തീ​ർ​ത്ത​തെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന നാ​ഗ​വി​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    ക​ര​യി​ലെ​ത്തി​യ ഉ​ട​ൻ വി​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ താ​നൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഏ​ൽ​പ്പി​ച്ചു. വി​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​റ​വി​ട​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. മോ​ഷ്ടി​ച്ച് ക​ട​ലി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​താ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള വി​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളെ​പ്പ​റ്റി എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും വി​വ​ര​മു​ള്ള​വ​ർ താ​നൂ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

