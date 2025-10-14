Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    14 Oct 2025 9:02 AM IST
    ദേ​ശീ​യ പാ​രാ അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്സ്; വെ​ള്ളി, വെ​ങ്ക​ല മെ​ഡ​ലു​ക​ളു​മാ​യി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​മ്മാ​സ്

    representative image
    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​മ്മാ​സ്

    താ​നൂ​ർ: മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ ഗ്വാ​ളി​യോ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ദേ​ശീ​യ പാ​രാ അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്സ് മീ​റ്റി​ൽ പ​രി​മി​തി​ക​ളെ മ​റി​ക​ട​ന്ന് താ​നൂ​രി​ലെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​മ്മാ​സ് നേ​ടി​യ വെ​ള്ളി, വെ​ങ്ക​ല മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് തി​ള​ക്ക​മേ​റെ. കാ​ഴ്ച​പ​രി​മി​തി​യു​ള്ള ഷ​മ്മാ​സ് താ​നൂ​ർ കാ​ട്ടി​ല​ങ്ങാ​ടി ഗ​വ. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ലെ പ്ല​സ് വ​ൺ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ന​ട​ന്ന പ​തി​നാ​ലാ​മ​ത് സം​സ്ഥാ​ന പാ​രാ അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​ന്ന​ണി​ഞ്ഞ് ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച വെ​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് കേ​ര​ള ടീ​മി​നാ​യി ദേ​ശീ​യ മീ​റ്റി​ലെ ഷ​മ്മാ​സി​ന്റെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം. ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം 200 മീ​റ്റ​റി​ൽ വെ​ള്ളി​യും 100 മീ​റ്റ​റി​ൽ വെ​ങ്ക​ല​വും നേ​ടി​യാ​ണ് ഷ​മ്മാ​സ് നാ​ടി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി മാ​റി​യ​ത്.

    താ​നൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ പ​തി​മൂ​ന്നാം ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യ താ​ണി​ച്ചോ​ട്ടി​ൽ സാ​ദി​ഖ​ലി​യു​ടെ​യും ആ​യി​ശ മോ​ളു​ടെ​യും മ​ക​നാ​യ ഷ​മ്മാ​സി​നെ നേ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി ന​ട​ത്തി​യ​ത് കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി പ​രി​ശീ​ല​ക​രാ​യ ജ​യ്കു​മാ​ർ, നി​മ​ൽ എ​ന്നി​വ​രും കാ​ട്ടി​ല​ങ്ങാ​ടി ജി.​എ​ച്ച്എ​സ്.​എ​സി​ലെ കാ​യി​കാ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യ സു​ധീ​ഷും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ്.

    പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​യാ​സം ത​ട​സ്സ​മാ​കു​മെ​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ കാ​ട്ടി​ല​ങ്ങാ​ടി ഗ​വ. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ പി.​ടി.​എ​യും ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ ന​ഗ​ര​സ​ഭ കൗ​ൺ​സി​ല​റാ​യ പി.​ടി. അ​ക്ബ​റും മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗ്, ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ഷ​മ്മാ​സി​ന് പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി എ​ത്തി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഗ്വാ​ളി​യോ​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര സാ​ധ്യ​മാ​യ​ത്. പൊ​തു​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും ഉ​പ​ജി​ല്ല, ജി​ല്ല​ത​ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ള്ള ഷ​മ്മാ​സ് ന​ല്ലൊ​രു ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​രം കൂ​ടി​യാ​ണ്. മി​ക​ച്ച പ​രി​ശീ​ല​നം ഉ​റ​പ്പു വ​രു​ത്താ​നാ​യാ​ൽ പ​രി​മി​തി​ക​ളെ മ​റി​ക​ട​ന്ന് കൂ​ടു​ത​ൽ മി​ക​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​യെ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കാ​ൻ ഷ​മ്മാ​സി​നാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

