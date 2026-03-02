Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightThanurchevron_rightഹരിതവിദ്യാലയം...
    Thanur
    Posted On
    date_range 2 March 2026 10:14 AM IST
    Updated On
    date_range 2 March 2026 10:14 AM IST

    ഹരിതവിദ്യാലയം റിയാലിറ്റിഷോ: പരിയാപുരം സെൻട്രൽ എ.യു.പി സ്‌കൂളിന് മൂന്നാം സ്ഥാനം

    text_fields
    bookmark_border
    ഹരിതവിദ്യാലയം റിയാലിറ്റിഷോ: പരിയാപുരം സെൻട്രൽ എ.യു.പി സ്‌കൂളിന് മൂന്നാം സ്ഥാനം
    cancel
    camera_alt

    ഹ​രി​ത​വി​ദ്യാ​ല​യം റി​യാ​ലി​റ്റി​ഷോ​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ

    പ​രി​യാ​പു​രം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ എ.​യു.​പി സ്‌​കൂ​ളി​ന് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി പു​ര​സ്കാ​രം

    കൈ​മാ​റു​ന്നു

    താ​നൂ​ർ: വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് ന​ട​ത്തു​ന്ന കൈ​റ്റ് ഹ​രി​ത വി​ദ്യാ​ല​യം റി​യാ​ലി​റ്റി ഷോ​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി താ​നൂ​ർ പ​രി​യാ​പു​രം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ എ.​യു.​പി സ്‌​കൂ​ൾ.

    പ​തി​നാ​ലാ​യി​രം സ്കൂ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത റി​യാ​ലി​റ്റി ഷോ​യി​ൽ പ്രൈ​മ​റി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ എ.​യു.​പി സ്കൂ​ൾ നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്. തിരു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് സ്‌​കൂ​ൾ ടീം ​പു​ര​സ്കാ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    മൂ​ന്നു​ല​ക്ഷം രൂ​പ​ക്കു​ള്ള ഐ.​സി.​ടി ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ശ​സ്തി​പ​ത്ര​വു​മാ​ണ് സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ച്ച​ത്. 1260 കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ളം മീ​ഡി​യം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലു​ള്ള മി​ക​ച്ച ഭാ​ഷാ​ശേ​ഷി​യും സ്‌​കൂ​ളി​ലെ മി​ക​ച്ച അ​ക്കാ​ദ​മി​ക, ഭൗ​തി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും സവിശേഷതയാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    പ്രീ​പ്രൈ​മ​റി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ‘തു​ന്നാ​ര​ൻ കൂ​ട്’ ശി​ശു​സൗ​ഹൃ​ദ പ​ഠ​ന​പ​ദ്ധ​തി​യും ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. എ​ട്ട് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ഷോ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Reality ShowPariyapuramHaritha vidyalayam
    News Summary - Haritha Vidyalayam Reality Show: Pariyapuram Central AUP School secures third place
    Similar News
    Next Story
    X