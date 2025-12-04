Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thanaloor
    Posted On
    4 Dec 2025 10:10 AM IST
    Updated On
    4 Dec 2025 10:10 AM IST

    താ​നാ​ളൂ​രിൽ മാ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ കാ​റ്റെ​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ്, തു​ട​രു​മെ​ന്ന് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്

    താ​നാ​ളൂ​രിൽ മാ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ കാ​റ്റെ​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ്, തു​ട​രു​മെ​ന്ന് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്
    താ​നാ​ളൂ​ർ: പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം തൊ​ട്ട് അ​ടി​യു​റ​ച്ച ലീ​ഗ് കോ​ട്ട​യാ​യി​രു​ന്ന താ​നാ​ളൂ​രി​നെ ജ​ന​കീ​യ വി​ക​സ​ന മു​ന്ന​ണി​യി​ലൂ​ടെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് കൈ​പ്പി​ടി​യി​ലൊ​തു​ക്കി​യി​ട്ട് ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​ക്കാ​ല​മാ​യി.

    2000ത്തിൽ ​ആ​ദ്യ​മാ​യി ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​റി​യ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി കാ​ല​യ​ള​വ് പ​കു​തി പി​ന്നി​ട്ട​പ്പോ​ഴേ​ക്കും ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് ഭ​ര​ണം കൈ​വി​ടേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട് ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി വി​ജ​യി​ച്ച് ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നാ​യി.

    2020ൽ ​ന​ട​ന്ന വാ​ശി​യേ​റി​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ആ​കെ​യു​ള്ള 23ൽ 13 ​സീ​റ്റു​ക​ളി​ലും വി​ജ​യി​ക്കാ​നാ​യ​തോ​ടെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് മേ​ധാ​വി​ത്വം താ​നാ​ളൂ​രി​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 10 സീ​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടി​യ യു.​ഡി.​എ​ഫ് 3 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​ത് വി​ര​ലി​ലെ​ണ്ണാ​വു​ന്ന വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റ​മെ​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫ് ല​ക്ഷ്യം അ​തോ​ടെ വീ​ണ്ടും അ​ക​ലെ​യാ​യി.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ ശ​ക്ത​മാ​യ ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​ര​മു​ണ്ടെ​ന്നും അ​തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ല​മ​ത്ര​യും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ഹ​യാ​ത്രി​ക​രാ​യി​രു​ന്ന പ​ല പ്ര​മു​ഖ​രും ഈ​യി​ടെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ചേ​രി​യി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​യ​തെ​ന്നും യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലും ലൈ​ഫ് ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലും സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ മി​ക​ച്ച നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഇ​ട​തു​ഭ​ര​ണം തു​ട​രു​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സം​ശ​യം വേ​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ പ​ക്ഷം.

    ഒ​രു വാ​ർ​ഡ് വ​ർ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ ആ​കെ 24 വാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​യ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ ക​രു​ത്ത​രാ​യ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ പ​തി​നേ​ഴ് സീ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​ണ് സി.​പി.​എം മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള ഏ​ഴി​ട​ത്ത് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്വ​ത​ന്ത്ര​രു​മാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ പ​തി​നൊ​ന്ന് സീ​റ്റി​ൽ മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗും ഏ​ഴി​ട​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സും മ​ത്സ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ആ​റ് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്വ​ത​ന്ത്ര​രാ​ണു​ള്ള​ത്.

    സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​യും സ​ജീ​വ​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. ഒ​രു വാ​ർ​ഡി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    X