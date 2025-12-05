Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Malappuram Pulamanthole
    Posted On
    5 Dec 2025 2:07 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 2:07 PM IST

    പു​ലാ​മ​ന്തോ​ളി​ൽ പു​ല​രു​ക ആ​രു​ടെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ?

    പു​ലാ​മ​ന്തോ​ളി​ൽ പു​ല​രു​ക ആ​രു​ടെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ?
    Listen to this Article

    പു​ലാ​മ​ന്തോ​ൾ: 1961ലാ​ണ് പു​ലാ​മ​ന്തോ​ൾ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ത്. അ​തി​നു​ശേ​ഷം 54 വ​ർ​ഷ​വും ഭ​ര​ണം കൈ​യാ​ളി​യ​ത് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​ണ്. 10 വ​ർ​ഷം മാ​ത്ര​മാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ കൈ​ക​ളി​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഭ​ര​ണ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ നീ​ട്ടി​വെ​ച്ച് പു​ലാ​മ​ന്തോ​ളി​ൽ തു​ട​ർ​ഭ​ര​ണം പു​ല​രു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ കൈ​വി​ടാ​തെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി​എ.​ഫ്. ര​ണ്ട് ത​വ​ണ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ നെ​ഞ്ചേ​റ്റി​യ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ മൂ​ന്നാ​മ​തൊ​രി​ക്ക​ൽ കൂ​ടി മാ​റ്റം മ​ന​സ്സി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട് എ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ യു.​ഡി.​എ​ഫും പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം. ആ​രോ​ഗ്യം. വി​നോ​ദം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വ​രു​ത്തി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ചാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ വോ​ട്ടു​പി​ടി​ത്തം. അ​തേ​സ​മ​യം നി​ല​വി​ലെ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളെ​ക്കാ​ൾ പ​ത്തു​വ​ർ​ഷം ത​ങ്ങ​ൾ ഭ​രി​ച്ച​പ്പോ​ഴു​ണ്ടാ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫും ഉ​യ​ർ​ത്തി കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ നി​ല​വി​ലെ 20 സീ​റ്റ് ഇ​ത്ത​വ​ണ 23 ആ​യി. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും സി.​പി.​എം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​ത്തു വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി ചി​ഹ്ന​ത്തി​ലും 13 എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര​രാ​യു​മാ​ണ് മ​ത്സ​രം. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ 15 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ലീ​ഗും എ​ട്ടെ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു. ലീ​ഗി​ന്റെ സീ​റ്റു​ക​ളി​ലൊ​ന്നി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര​നാ​യ തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്. പ​തി​മൂ​ന്നാം വാ​ർ​ഡി​ൽ തൃ​ണ​മൂ​ലി​നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നും വെ​വ്വേ​റെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മു​ണ്ട്. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​ക​ളെ ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും പ്ര​ചാ​ര​ണാ​യു​ധ​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​ത് പ​ക്ഷേ മു​ന്ന​ണി ത​ല​ത്തി​ല​ല്ല. വ്യ​ക്തി​പ​ര താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ്വ​ന്തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ്.

    Local Body Election Pulamanthol
