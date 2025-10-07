Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightPookkotturchevron_rightശീ​തീ​ക​രി​ച്ച...
    Pookkottur
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 4:11 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 4:11 PM IST

    ശീ​തീ​ക​രി​ച്ച സ്മാ​ര്‍ട്ട് അം​ഗ​ന്‍വാ​ടി​ക​ള്‍ കു​രു​ന്നു​ക​ള്‍ക്ക് സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ശീ​തീ​ക​രി​ച്ച സ്മാ​ര്‍ട്ട് അം​ഗ​ന്‍വാ​ടി​ക​ള്‍ കു​രു​ന്നു​ക​ള്‍ക്ക് സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ചു
    cancel

    പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ര്‍: ശീ​തീ​ക​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ത്തോ​ടെ സ്മാ​ര്‍ട്ടാ​ക്കി​യ പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ര്‍ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ അം​ഗ​ന്‍വാ​ടി​ക​ള്‍ കു​രു​ന്നു​ക​ള്‍ക്ക് സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ചു. അ​റ​വ​ങ്ക​ര പ​ള്ളി​പ്പ​ടി​യി​ലെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്പ​ടി, ചോ​ല​മു​ക്ക് അം​ഗ​ന്‍വാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ ശി​ശു സൗ​ഹൃ​ദ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​നു​വ​ദി​ച്ച 8.5 ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വി​ലാ​ണ് ഇ​രു അം​ഗ​ന്‍വാ​ടി​ക​ള്‍ക്കും സ്ഥ​ലം വാ​ങ്ങി​യ​ത്. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​നു​വ​ദി​ച്ച 15 ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വി​ല്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​പ​ടി അം​ഗ​ന്‍വാ​ടി​ക്കും പി. ​ഉ​ബൈ​ദു​ല്ല എം.​എ​ല്‍.​എ​യു​ടെ ആ​സ്തി വി​ക​സ​ന ഫ​ണ്ടി​ല്‍ നി​ന്ന​നു​വ​ദി​ച്ച 20 ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വി​ല്‍ ചോ​ല​മു​ക്ക് അം​ഗ​ന്‍വാ​ടി​ക്കും കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ച്ചു. മ​ല​പ്പു​റം ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​നു​വ​ദി​ച്ച ഫ​ണ്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ചു​റ്റു​മ​തി​ല്‍ നി​ർ​മാ​ണ​വും പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി. ചോ​ല​മു​ക്ക് അം​ഗ​ന്‍വാ​ടി കെ​ട്ടി​ടം പി. ​ഉ​ബൈ​ദു​ല്ല എം.​എ​ല്‍.​എ​യും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​പ​ടി അം​ഗ​ന്‍വാ​ടി കെ​ട്ടി​ടം ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം അ​ഡ്വ. പി.​വി. മ​നാ​ഫും ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ചു​റ്റു​മ​തി​ല്‍ സ​മ​ര്‍പ്പ​ണം മ​ല​പ്പു​റം ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. കാ​രാ​ട്ട് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ന്‍ നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു. പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ര്‍ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​ടി. അ​ലി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ടീം ​എ.​ഡി.​എം, പ​ള്ളി​പ്പ​ടി യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ള്‍ എ.​സി​യും കൂ​മ്പാ​റ സൗ​ഹൃ​ദ കൂ​ട്ടാ​യ്മ സ്മാ​ര്‍ട്ട് ടി​വി​യും കൈ​മാ​റി. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി. ​ഖ​മ​റു​ന്നി​സ, സ്ഥി​രം​സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ന്‍ കെ. ​ഇ​സ്മാ​യി​ല്‍ മാ​സ്റ്റ​ര്‍, വാ​ര്‍ഡ് അം​ഗം വി.​പി. സു​മ​യ്യ, ഹാ​രി​ഫ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബൈ​ജു, സ​ക്കീ​ന മു​സ്ത​ഫ, എം. ​സു​ബൈ​ദ, കെ.​പി. ന​വാ​സ്, സു​നീ​റ അ​ല​വി​ക്കു​ട്ടി, ഉ​മ്മു​ഹ​ബീ​ബ, ജു​മൈ​ല ടീ​ച്ച​ര്‍, സൗ​ദ, ഐ.​സി.​ഡി.​എ​സ് സൂ​പ്പ​ര്‍വൈ​സ​ര്‍ എം. ​സ​മീ​റ, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് എ​ന്‍ജി​നീ​യ​ര്‍ മി​നി, കെ. ​കു​ഞ്ഞി​മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്‍ലി​യാ​ര്‍, എ​ന്‍.​പി. അ​ക്ബ​ര്‍, പി. ​അ​ബ്ബാ​സ്, കെ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്, കെ. ​ഫാ​രി​സ്, ന​ടു​ക്ക​ണ്ടി മാ​നു, സി. ​കു​ഞ്ഞി​മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ല​ക്ഷ്മി, ഹ​രീ​ഷ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:educationAnganavadiPookotturlocalnewsMalappuram
    News Summary - Air-conditioned smart Anganwadis inaugurated for children.
    Similar News
    Next Story
    X