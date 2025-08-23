Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    23 Aug 2025 1:34 PM IST
    Updated On
    23 Aug 2025 1:34 PM IST

    തേൾപ്പാറ-കോഴിക്കോട് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി സർവിസ് പുനരാരംഭിച്ചു

    തേൾപ്പാറ-കോഴിക്കോട് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി സർവിസ് പുനരാരംഭിച്ചു
    സ​ർ​വി​സ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച തേ​ൾ​പ്പാ​റ - കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ് സ​ർ​വി​സ് ആ​ര്യാ​ട​ൻ ഷൗ​ക്ക​ത്ത് എം.​എ​ൽ.​എ ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്യു​ന്നു

    പൂ​ക്കോ​ട്ടും​പാ​ടം: കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്ത് നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കി​യ പൂ​ക്കോ​ട്ടും​പാ​ടം തേ​ൾ​പ്പാ​റ​യി​ൽ നി​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്കു​ള്ള കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ് സ​ർ​വി​സ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്നും രാ​വി​ലെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും ഏ​റെ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി. ദി​വ​സേ​ന രാ​വി​ലെ എ​ട്ടി​ന് തേ​ൾ​പ്പാ​റ​യി​ൽ നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ചു 11ഓ​ടെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് വ​ഴി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​ത്തു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് സ​ർ​വി​സ്.

    2020ൽ ​കോ​വി​ഡ് വ്യാ​പ​ന സ​മ​യ​ത്ത് പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​നം നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കി​യ സ​മ​യ​ത്താ​ണ് ഈ ​സ​ർ​വി​സും നി​ർ​ത്തി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് എം.​എ​ൽ.​എ​യെ കൂ​ടാ​തെ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌-​ബി ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളും ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി​ക്ക് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി​യ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് സ​ർ​വി​സ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    തേ​ൾ​പ്പാ​റ​യി​ൽ ആ​ര്യ​ട​ൻ ഷൗ​ക്ക​ത് എം.​എ​ൽ.​എ ബ​സ് ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്തു. അ​മ​ര​മ്പ​ലം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ല്ലി​ക്ക​ൽ ഹു​സൈ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സ്ഥി​രം സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ കെ. ​അ​നീ​ഷ്, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ വി.​കെ.​ബാ​ല സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ, എം.​ടി. നാ​സ​ർ​ബാ​ൻ, കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യ റി​നി​ൽ രാ​ജ്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌, രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    News Summary - Thelpara- Kozhikode KSRTC service restarted
