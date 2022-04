പൂ​ക്കോ​ട്ടും​പാ​ടം: ക​ടു​ത്ത ചൂ​ടി​നൊ​പ്പം കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യു​ടെ ലൈ​ൻ ട​ച്ചി​ങ് ജോ​ലി​ക​ൾ കൂ​ടി വ​ന്ന​തോ​ടെ വെ​ട്ടി​ലാ​യ​ത് അ​മ​ര​മ്പ​ല​ത്തെ കോ​ഴി ക​ർ​ഷ​ക​ർ. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണം മു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ച​ത്തൊ​ടു​ങ്ങി​യ​ത് നി​ര​വ​ധി കോ​ഴി​ക​ൾ. വേ​ന​ൽ ക​ടു​ത്ത​തോ​ടെ ക​ന​ത്ത ചൂ​ട് കോ​ഴി ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി​രു​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു കെ​ണി​യു​മാ​യി കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യു​ടെ വൈ​ദ്യു​തി മു​ട​ക്കം. വൈ​ദ്യു​തി ക​മ്പി​ക​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ലൈ​ൻ ട​ച്ചി​ങ് പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണം മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ് കോ​ഴി ഫാ​മി​ലെ കോ​ഴി​ക​ൾ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ ചാ​വാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്ന​ത്.



ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ടി.​കെ കോ​ള​നി​യി​ലെ ആ​ന്റ​ണി​ക്കാ​ട് കോ​ഴി ഫാം ​ന​ട​ത്തു​ന്ന കു​ള​ത്തി​ങ്ങ​ൽ ബെ​ന്നി തോ​മ​സി​ന്റെ 80ഓ​ളം കോ​ഴി​ക​ളാ​ണ് ച​ത്തു​പോ​യ​ത്. ര​ണ്ട് കി​ലോ​യോ​ളം തൂ​ക്ക​മെ​ത്തി​യ വി​ൽ​പ​ന​ക്കെ​ത്തി​യ കോ​ഴി​ക​ളാ​ണ് ച​ത്ത​ത്. ഫാ​നു​ക​ളും ഫോ​ഗി​ങ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും സ്ഥാ​പി​ച്ചാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ ഫാ​മി​ലെ ചൂ​ടി​നെ ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വൈ​ദ്യു​തി മു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തോ​ടെ ഫാ​മി​ൽ ചൂ​ട് വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യും ഇ​തോ​ടെ കോ​ഴി​ക​ൾ ച​ത്ത് പോ​വു​ക​യു​മാ​ണു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്ന് ബെ​ന്നി തോ​മ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ല ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി അ​മ​ര​മ്പ​ലം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി മു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ മ​റ്റു ഫാ​മു​ക​ളി​ലും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ കോ​ഴി​ക​ൾ ച​ത്ത​താ​യി ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

വേ​ന​ൽ കാ​ല​ത്ത് ലൈ​ൻ ട​ച്ചി​ങ് ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ ഉ​ച്ച​യോ​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച് വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യോ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ പ്ര​വൃ​ത്തി നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച് വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. കോ​ഴി​ത്തീ​റ്റ​യു​ടെ വി​ല​വ​ർ​ധ​ന മൂ​ലം പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ലാ​യ കോ​ഴി ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ചൂ​ട് വ​ർ​ധി​ച്ച് കോ​ഴി​ക​ൾ ച​ത്ത് പോ​കു​ന്ന​ത് ഭീ​മ​മാ​യ ന​ഷ്ട​മാ​ണു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

The power went out; More than 80 chickens died