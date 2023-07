മലപ്പുറം ജില്ല മത്സ്യ കാര്യാലയത്തിൽനിന്ന് കൊണ്ടുപോയ ഫയലുകൾ തിരികെയെത്തിച്ചു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ പൊ​ന്നാ​നി: പൊ​ന്നാ​നി​യി​ലെ ജി​ല്ല മ​ത്സ്യ കാ​ര്യാ​ല​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​ണ്യാ​ലി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ ഫ​യ​ലു​ക​ൾ തി​രി​കെ​യെ​ത്തി​ച്ചു. ആ​സ്ഥാ​നം പൊ​ന്നാ​നി​യി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റി​ല്ലെ​ന്ന് പി. ​ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ അ​റി​യി​ച്ചു. ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്ക​കം ഫി​ഷ​റീ​സ് ഓ​ഫി​സ് ഹാ​ർ​ബ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ഓ​ഫി​സി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ക്കാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് മ​ന്ത്രി​ത​ല​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. ഓ​ഫി​സ് മാ​റ്റം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ്ര​ചാ​ര​ണം തെ​റ്റാ​ണെ​ന്നും എം.​എ​ൽ.​എ പ​റ​ഞ്ഞു.

ത​ക​ർ​ച്ച​യി​ലാ​യ ഓ​ഫി​സി​ൽ​നി​ന്ന് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും ഫ​യ​ലു​ക​ളും മാ​റ്റി​യ​ത് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തേ​തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഫ​യ​ലു​ക​ൾ പൊ​ന്നാ​നി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, പൊ​ന്നാ​നി​യി​ൽ പു​തി​യ മ​ത്സ്യ​സ​മു​ച്ച​യം നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. Show Full Article

News Summary -

The files taken from the Malappuram District Fisheries Office have been returned