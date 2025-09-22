Begin typing your search above and press return to search.
    തെരുവുനായ് ശല്യം; വാക്സിനേഷൻ പുനരാരംഭിക്കാനൊരുങ്ങി പൊന്നാനി നഗരസഭ

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    പൊ​ന്നാ​നി: അ​ക്ര​മ​കാ​രി​ക​ളാ​യ തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പേ ​വി​ഷ വി​മു​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള കു​ത്തി​വെ​പ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പു​നഃ​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി പൊ​ന്നാ​നി ന​ഗ​ര​സ​ഭ. തെ​രു​വു​നാ​യ് അ​ക്ര​മം വ​ർ​ധി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. പൊ​ന്നാ​നി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യും മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ വ​കു​പ്പും സം​യു​ക്ത​മാ​യാ​ണ് തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളി​ൽ പേ ​വി​ഷ​ബാ​ധ ഇ​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര ആ​ന്റി റാ​ബീ​സ് വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക.

    പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം ന​ഗ​ര​സ​ഭ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള മു​ഴു​വ​ൻ തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളെ​യും പേ​വി​ഷ വി​മു​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​രോ​ധ കു​ത്തി​വെ​പ്പ് ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. തെ​രു​വു​നാ​യ് ശ​ല്യം കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി ക്യാ​മ്പ് ചെ​യ്താ​കും കു​ത്തി​വെ​പ്പ് ന​ട​ത്തു​ക. പ​ത്ത് ദി​വ​സ​ത്തോ​ളം കു​ത്തി​വെ​പ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് പൊ​ന്നാ​നി ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ശി​വ​ദാ​സ് ആ​റ്റു​പു​റം പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ചു​രു​ങ്ങി​യ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് കു​ത്തി​വെ​പ്പ് ന​ട​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ തെ​രു​വു​നാ​യ് അ​ക്ര​മ​ണം പ​തി​വാ​യ​തി​നാ​ൽ അ​ടി​യ​ന്തി​ര വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്താ​ൻ ന​ഗ​ര​സ​ഭ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു

    TAGS:Vaccinationponnani municipalityStray dog ​​attack
