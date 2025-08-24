Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightPonnanichevron_right...
    Ponnani
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 8:43 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 8:43 AM IST

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​ദ്യ​മാ​യി ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന പൊ​ന്നാ​നി​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​പ​ക​ട​നി​ര​ക്ക് കൂ​ടി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം
    സം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​ദ്യ​മാ​യി ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന പൊ​ന്നാ​നി​യി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ റോ​ഡ് സേ​ഫ്റ്റി ഓ​ഡി​റ്റ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ന​ട​ന്ന യോ​ഗം

    പൊ​ന്നാ​നി: നി​ർ​മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ആ​ദ്യ​മാ​യി റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന പൊ​ന്നാ​നി​യി​ൽ ന​ട​ത്തും. കാ​പ്പി​രി​ക്കാ​ട് മു​ത​ൽ കു​റ്റി​പ്പു​റം വ​രെ പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത 66ൽ ​വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​നാ​യാ​ണ് പി. ​ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ റോ​ഡ് സേ​ഫ്റ്റി ഓ​ഡി​റ്റ് ന​ട​ത്താ​ൻ തി​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്.

    ച​ന്ത​പ്പ​ടി പി.​ഡ​ബ്ല്യു.​ഡി ഗ​സ്റ്റ്ഹൗ​സി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ വി​ളി​ച്ചു ചേ​ർ​ത്ത വി​വി​ധ വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് തീ​രു​മാ​ന​മാ​യ​ത്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ആ​ദ്യ​വാ​രം മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ്, തി​രൂ​ർ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പൊ​ലീ​സ്, റ​വ​ന്യൂ, പി.​ഡ​ബ്ലു.​ഡി റോ​ഡ്സ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് വി​ഭാ​ഗം, നാ​റ്റ് പാ​ക്ക്, ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​തോ​റി​റ്റി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ, ദേ​ശീ​യ​പാ​ത പ്രോ​ജ​ക്ട് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് കൈ​മാ​റും.

    സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ക, സ്കൂ​ളു​ക​ൾ ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഫൂ​ട്ട് ഓ​വ​ർ ബ്രി​ഡ്ജി​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക, സ്പീ​ഡ്, എ​ൻ​ട്രി-​എ​ക്സി​റ്റ് ക്ര​മീ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള പ​രി​ഹാ​ര മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ന്നാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക നി​ഗ​മ​നം. ശാ​സ്ത്രീ​യ​ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം കൂ​ടു​ത​ൽ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:National Highwaysmotor vehicle departmentGovernment of KeralaRoad Safety Rules
    News Summary - Road safety inspection on national highways across the state begins in Ponnani
    Similar News
    Next Story
    X