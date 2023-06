പൊന്നാനി നിള പൈതൃക മ്യൂസിയം തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ പൊ​ന്നാ​നി: പൊ​ന്നാ​നി നി​ള പൈ​തൃ​ക മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ന്റെ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​മെ​ന്ന് ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി പി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ്. പ്ര​വൃ​ത്തി ആ​രം​ഭി​ച്ച് ഏ​ഴ് വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​തെ കി​ട​ക്കു​ന്ന മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സ്ഥ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ‘മാ​ധ്യ​മം’ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച വാ​ർ​ത്ത​യോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി. പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ചി​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളെ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് ന​ല്ല നി​ല​യി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​ണ് ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി നീ​ക്കി​യ​തി​ന് ശേ​ഷ​മേ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ട​ക്കൂ​വെ​ന്നും മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. 2016ലാ​ണ് മ്യൂ​സി​യം നി​ര്‍മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. എ​ന്ന് പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്പ​നി​യാ​യ ഊ​രാ​ളു​ങ്ക​ൽ ലേ​ബ​ർ കോ​ൺ​ട്രാ​ക്റ്റി​ങ് സൊ​സൈ​റ്റി​ക്കും ഉ​റ​പ്പി​ല്ലാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. നി​ള തീ​ര​ത്തെ സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ മ​ഖ്ദൂ​മും എ​ഴു​ത്ത​ച്ഛ​നും പൂ​ന്താ​ന​വു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ​മ്മി​ശ്ര ഭാ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ങ്ക​ല​നം പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​വേ​ദ്യ​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും നി​ർ​മാ​ണം നി​ല​ച്ച മ​ട്ടാ​ണ്. ഖ​വ്വാ​ലി കോ​ർ​ണ​റി​നാ​യി പ​ഴ​യ​കാ​ല പാ​യ്ക​പ്പ​ൽ മാ​തൃ​ക സൃ​ഷ്ടി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പാ​യ്ക്ക​പ്പ​ൽ മാ​തൃ​ക തു​രു​മ്പെ​ടു​ത്ത് ന​ശി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. Show Full Article

Minister Muhammad Riaz said that the Ponnani Nila Heritage Museum will move forward by removing obstacles