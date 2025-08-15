Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Ponnani
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 11:52 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 11:52 AM IST

    പൊന്നാനി താലൂക്കിൽ 500 ലധികം കുടുംബങ്ങൾക്ക് പട്ടയം

    ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ പ​ട്ട​യം കൈ​മാ​റാ​ൻ ധാ​ര​ണ
    പൊന്നാനി താലൂക്കിൽ 500 ലധികം കുടുംബങ്ങൾക്ക് പട്ടയം
    പൊ​ന്നാ​നി താ​ലൂ​ക്കി​ലെ പ​ട്ട​യ വി​ത​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പി. ​ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ വി​ളി​ച്ചുചേ​ർ​ത്ത റ​വ​ന്യൂ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ യോ​ഗം

    പൊ​ന്നാ​നി: പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി പു​ഴ പു​റ​മ്പോ​ക്കി​ലും മി​ച്ച ഭൂ​മി​യി​ലും താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന പൊ​ന്നാ​നി താ​ലൂ​ക്ക് പ​രി​ധി​യി​ലെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ട്ട​യം അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നം. പ​ട്ട​യ വി​ത​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പി. ​ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ വി​ളി​ച്ചു ചേ​ർ​ത്ത റ​വ​ന്യൂ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം.

    ഭാ​ര​ത​പ്പു​ഴ​യോ​ര​ത്തെ പു​ഴ പു​റ​മ്പോ​ക്ക് പ​രി​ധി​യി​ലെ 126 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ, പൊ​ന്നാ​നി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ലെ 17 മി​ച്ച ഭൂ​മി പ​ട്ട​യ​ങ്ങ​ൾ, വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട് ശ്രീ​ല​ങ്ക​ൻ ന​ഗ​റി​ൽ 16, സു​നാ​മി ന​ഗ​റി​ൽ 39, ആ​ല​ങ്കോ​ട്, ന​ന്നം​മു​ക്ക് പ​രി​ധി​യി​ൽ നൂ​റോ​ളം പ​ട്ട​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് പു​റ​മെ പൊ​ന്നാ​നി താ​ലൂ​ക്ക് പ​രി​ധി​യി​ലെ പൊ​ന്നാ​നി, വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട്, പെ​രു​മ്പ​ട​പ്പ് പ​രി​ധി​യി​ലെ ക​ട​ൽ പു​റ​മ്പോ​ക്ക് ഭൂ​മി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​ണ് പ​ട്ട​യം അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ ധാ​ര​ണ​യാ​യ​ത്.

    വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഭൂ​മി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ അ​ധീ​ന​ത​യി​ലാ​ണ് ഉ​ള്ള​ത്. ഇ​ത് റ​വ​ന്യൂ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് വി​ട്ടു​ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​ട്ട​യ മേ​ള​യി​ൽ പ​ട്ട​യം ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. അ​തേ​സ​മ​യം ക​ട​ൽ പു​റ​മ്പോ​ക്ക് ഭൂ​മി​യി​ൽ പ​ട്ട​യം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യു​ള്ള സ​ർ​വേ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കും. സ​ർ​വേ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കു​ക. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം തീ​ര​ദേ​ശ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​ർ​വേ​യും ന​ട​ക്കും.

    TAGS:land ownershipPonnani TalukMalapuram
