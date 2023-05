ട്രാൻസ്ഫോർമറിന് കേടുപാട്; പൊന്നാനി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരം ഇരുട്ടിലായത് 12 മണിക്കൂറിലധികം

cancel camera_alt representational image By മാധ്യമം ലേഖകൻ പൊ​ന്നാ​നി: പൊ​ന്നാ​നി ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ലെ ട്രാ​ൻ​സ്ഫോ​ർ​മ​റി​ന് കേ​ടു​പാ​ട് സം​ഭ​വി​ച്ച​തോ​ടെ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് പ​രി​സ​രം ഇ​രു​ട്ടി​ലാ​യ​ത് 12 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ല​ധി​കം സ​മ​യം.മേ​ട​മാ​സ​ത്തെ കൊ​ടും​ചൂ​ടി​ൽ വെ​ന്തു​രു​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യു​ടെ അ​ശ്ര​ദ്ധ മൂ​ലം പൊ​തു​ജ​നം വ​ല​ഞ്ഞ​ത്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 11ഓ​ടെ വൈ​ദ്യു​തി നി​ല​ച്ച​തോ​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ കി​ട​ന്നു​റ​ങ്ങാ​നാ​വാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യി​ലാ​യി പി​ഞ്ചു​കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ. ഇ​തി​നി​ടെ ഇ​ട​ക്ക് വൈ​ദ്യു​തി ബ​ന്ധം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്ക​കം നി​ല​ച്ചു. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പു​ണ്ടാ​യ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലി​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്ഫോ​ർ​മ​റി​ന് കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഇ​ക്കാ​ര്യം കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ഗൗ​നി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​താ​ണ് കൊ​ടും​ചൂ​ടി​ൽ രാ​ത്രി ജ​ന​ങ്ങ​ളെ പ്ര​യാ​സ​ത്തി​ലാ​ക്കി​യ​ത്. രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​ത്തി പ​ഴ​യ ട്രാ​ൻ​സ്‌​ഫോ​ർ​മ​ർ മാ​റ്റി പു​തി​യ​ത് സ്ഥാ​പി​ച്ചാ​ണ് ഉ​ച്ച​യോ​ടെ വൈ​ദ്യു​തി ബ​ന്ധം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. Show Full Article

News Summary -

damage to the transformer; The Ponnani bus stand area was in darkness for more than 12 hours