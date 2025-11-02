Begin typing your search above and press return to search.
    ച​മ്ര​വ​ട്ടം റ​ഗു​ലേ​റ്റ​ർ കം ​ബ്രി​ഡ്ജ്; ചോ​ർ​ച്ച​യ​ട​ക്ക​ൽ വൈ​കു​ന്നു

    ഭാ​ര​ത​പ്പു​ഴ-​ബി​യ്യം കാ​യ​ല്‍ സം​യോ​ജ​ന പ​ദ്ധ​തി​യും അ​വ​താ​ള​ത്തി​ൽ
    ച​മ്ര​വ​ട്ടം റ​ഗു​ലേ​റ്റ​ർ കം ​ബ്രി​ഡ്ജ്; ചോ​ർ​ച്ച​യ​ട​ക്ക​ൽ വൈ​കു​ന്നു
     പൊ​ന്നാ​നി ബി​യ്യം റ​ഗു​ലേ​റ്റ​ർ കം ​ബ്രി​ഡ്ജ്

    പൊ​ന്നാ​നി: മ​ല​പ്പു​റം-​തൃ​ശൂ​ര്‍ ജി​ല്ല​ക​ളു​ടെ കോ​ള്‍മേ​ഖ​ല​യെ സ​മ്പു​ഷ്ടി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന സു​പ്ര​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി ഭാ​ര​ത​പ്പു​ഴ-​ബി​യ്യം കാ​യ​ല്‍ സം​യോ​ജ​ന പ​ദ്ധ​തി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ച​മ്ര​വ​ട്ടം റ​ഗു​ലേ​റ്റ​ർ കം ​ബ്രി​ഡ്ജി​​ന്റെ ചോ​ർ​ച്ച​യ​ട​ക്ക​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക​ണം. 36 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് ഭാ​ര​ത​പ്പു​ഴ -ബി​യ്യം കാ​യ​ൽ സം​യോ​ജ​ന പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഭാ​ര​ത​പ്പു​ഴ​യി​ലെ ച​മ്ര​വ​ട്ടം ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണം സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. ക​രാ​റു​കാ​രു​ടെ​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും അ​നാ​സ്ഥ മൂ​ലം ചോ​ർ​ച്ച​യ​ട​ക്ക​ൽ വൈ​കു​ക​യാ​ണ്.

    ജി​ല്ല​യി​ലെ പൊ​ന്നാ​നി ന​ഗ​ര​സ​ഭ, ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളാ​യ എ​ട​പ്പാ​ള്‍, മാ​റ​ഞ്ചേ​രി, കാ​ല​ടി, ന​ന്നം​മു​ക്ക്, പെ​രു​മ്പ​ട​പ്പ്, ത​വ​നൂ​ര്‍, വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട്, ആ​ലം​കോ​ട് കൂ​ടാ​തെ തൃ​ശൂ​ര്‍ ജി​ല്ല​യി​ലെ കു​ന്നം​കു​ളം ന​ഗ​ര​സ​ഭ, പോ​ര്‍ക്കു​ളം, കാ​ട്ട​കാ​മ്പാ​ല്‍, പു​ന്ന​യൂ​ര്‍ക്കു​ളം, വ​ട​ക്കേ​ക്കാ​ട്, ക​ട​വ​ല്ലൂ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ള്‍ വ​രെ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന 3500 ഹെ​ക്ട​റി​ല്‍ അ​ധി​കം വ​രു​ന്ന പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് വെ​ള്ളം എ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഭാ​ര​ത​പ്പു​ഴ​യി​ൽ ജ​ലം സം​ഭ​രി​ക്ക​ണം.

    മ​ഴ​യു​ടെ ല​ഭ്യ​ത കു​റ​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ നാ​മ​മാ​ത്ര​മാ​യ കൃ​ഷി​യാ​ണ് ചെ​യ്തു​വ​രു​ന്ന​ത്. പു​ഞ്ച കൃ​ഷി​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വെ​ള്ളം കി​ട്ടാ​തെ വ​രു​മ്പോ​ള്‍ മു​ണ്ട​ക​ന്‍ കൃ​ഷി​യെ​കൂ​ടി സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത് കു​ടി​വെ​ള്ള ല​ഭ്യ​ത​യെ​യും കോ​ള്‍പ്പാ​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ഇ​ട​വേ​ള കൃ​ഷി​യെ​യും ഇ​രു​ട്ടി​ലാ​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഇ​തി​നെ​ല്ലാം പ​രി​ഹാ​ര​മെ​ന്നോ​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ലേ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ജ​ലം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കേ​ണ്ട ച​മ്ര​വ​ട്ടം റ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി​ലെ ചോ​ർ​ച്ച​യ​ട​ക്ക​ൽ വൈ​കു​ന്ന​ത് പ​ദ്ധ​തി​യെ സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കും.

    പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ മെ​ല്ല​പ്പോ​ക്കി​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ കാ​ണും -പി. ​ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ

    ച​മ്ര​വ​ട്ടം റ​ഗു​ലേ​റ്റ​ർ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്റെ മെ​ല്ല​പ്പോ​ക്കി​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ കാ​ണു​മെ​ന്ന് പി. ​ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ എ​ട്ട് ത​വ​ണ ക​രാ​ർ നീ​ട്ടി​യി​ട്ടും പ​കു​തി പോ​ലും പ​ണി​യെ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യി ക​രാ​ർ നീ​ട്ടി ന​ൽ​കി പ​ദ്ധ​തി വൈ​കി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നും 36 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് ഭാ​ര​ത​പ്പു​ഴ -ബി​യ്യം കാ​യ​ൽ സം​യോ​ജ​ന പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഭാ​ര​ത​പ്പു​ഴ​യി​ലെ ച​മ്ര​വ​ട്ടം ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണം പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ച​മ്ര​വ​ട്ടം പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ത​ല​ത്തി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന അ​നാ​സ്ഥ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണം. പ​ല ത​വ​ണ ഈ ​വി​ഷ​യം നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​താ​ണ്. വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി​യെ​യും ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. റ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി​ലെ ഷീ​റ്റ് പൈ​ലു​ക​ൾ പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി ഒ​രു കാ​ര​ണ​വു​മി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് നീ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു പോ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അ​ഴി​മ​തി​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് എം.​എ​ൽ.​എ നേ​ര​ത്തെ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, നി​ല​വി​ൽ ക​രാ​റു​കാ​ർ സ്‌​ഥാ​പി​ച്ച ഷീ​റ്റു​ക​ളി​ലെ തൂ​ക്ക​ത്ത​ട്ടി​പ്പ് അ​ക്കൗ​ണ്ട് ജ​ന​റ​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​രു​മ്പ് ഷീ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് 157 ട​ൺ ഭാ​ര​ക്കു​റ​ച്ച് 1.38 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ വെ​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​ത് അ​ക്കൗ​ണ്ട് ജ​ന​റ​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത് നേ​ര​ത്തെ പു​റ​ത്തു വ​ന്നി​രു​ന്നു.

