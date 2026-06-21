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    Ponnani
    Posted On
    date_range 21 Jun 2026 10:24 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jun 2026 10:24 AM IST

    ബ​ജ​റ്റി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച് ബി​യ്യം-​കു​ന്നം​കു​ളം ജ​ല​പാ​ത ടൂ​റി​സം രം​ഗ​ത്ത് വ​രും, വ​ൻ മു​ന്നേ​റ്റം

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    ബ​ജ​റ്റി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച് ബി​യ്യം-​കു​ന്നം​കു​ളം ജ​ല​പാ​ത ടൂ​റി​സം രം​ഗ​ത്ത് വ​രും, വ​ൻ മു​ന്നേ​റ്റം
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    പൊ​ന്നാ​നി ബി​യ്യം കോ​ൾ മേ​ഖ​ല

    പൊ​ന്നാ​നി: മ​ല​ബാ​റി​ലെ പ്ര​ധാ​ന നെ​ല്ല​റ​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ബി​യ്യം മു​ത​ൽ കു​ന്നം​കു​ളം വെ​ട്ടി​ക്ക​ട​വ് വ​രെ​യു​ള്ള ജ​ല​പാ​ത​യെ ടൂ​റി​സം ഹ​ബ്ബാ​ക്കി മാ​റ്റാ​നു​ള്ള ബ​ജ​റ്റ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ടൂ​റി​സം രം​ഗ​ത്ത് വ​ൻ ഉ​ണ​ർ​വി​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കും. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ സാ​ധ്യ​ത പ​ഠ​ന​ത്തി​നാ​യി 25 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് ബ​ജ​റ്റി​ൽ വ​ക​യി​രു​ത്തി​യ​ത്.

    ബി​യ്യം മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന നൂ​റ​ടി​ത്തോ​ടി​ലൂ​ടെ ജ​ല​ഗ​താ​ഗ​തം സാ​ധ്യ​മാ​യാ​ൽ മ​ല​ബാ​റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ജ​ല ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റ്റാ​ൻ ക​ഴി​യും. ബി​യ്യം കാ​യ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ജ​ല​പാ​ത മാ​റ​ഞ്ചേ​രി ആ​ളം, അ​യി​നി​ച്ചി​റ, കോ​ല​ള​മ്പ്, തു​റു​വാ​ണം, ന​ര​ണി​പ്പു​ഴ, പ​ട്ടേ​രി​ക്കു​ന്ന് താ​ഴ്‌​വാ​രം വ​ഴി ചെ​റ​വ​ല്ലൂ​ർ ഉ​പ്പു​ങ്ങ​ൽ ക​ട​വി​ലെ​ത്തും. തു​ട​ർ​ന്ന് കു​ന്നം​കു​ള​ത്തെ കോ​ൾ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്കും എ​ത്താ​നാ​കും.

    നി​ല​വി​ൽ പ​ല​യി​ട​ത്തും ആ​ഴ​വും വീ​തി​യും കു​റ​ഞ്ഞ നി​ല​യി​ലാ​ണ് നൂ​റ​ടി​ത്തോ​ടു​ള്ള​ത്. അ​ഞ്ചു മീ​റ്റ​ർ ആ​ഴ​വും വീ​തി​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചാ​ൽ​ത​ന്നെ നൂ​റ​ടി​ത്തോ​ടി​നെ വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​നാ​കും. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് അ​മി​ത നീ​രൊ​ഴു​ക്കും വേ​ന​ൽ​കാ​ല​ത്ത് നൂ​റ​ടി​ത്തോ​ടി​ലെ ജ​ല​നി​ര​പ്പ് ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​യു​ന്ന​തും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്കി​ട​യാ​ക്കും.

    പ​ന്താ​വൂ​ർ ലി​ഫ്റ്റ് ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ വ​ഴി എ​ത്തു​ന്ന വെ​ള്ളം വെ​മ്പ​യി​ൽ, നീ​ല​യി​ൽ പാ​ടം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ റി​സ​ർ​വോ​യ​റു​ക​ളാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ജ​ലം സം​ഭ​രി​ച്ച് വെ​ള്ള​ത്തി​ന്‍റെ അ​നു​പാ​തം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്താ​ൽ ജ​ല​ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യും.

    കേ​ച്ചേ​രി​പ്പു​ഴ മു​ത​ൽ ഭാ​ര​ത​പ്പു​ഴ വ​രെ​യു​ള്ള ഇ​ട​നാ​ട​ൻ ചെ​ങ്ക​ൽ​കു​ന്നു​ക​ൾ ഇ​ടി​ച്ചു​നി​ര​ത്തി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് നൂ​റ​ടി​ത്തോ​ട് വ​ഴി​യു​ള്ള ജ​ല​ത്തി​ന്‍റെ നീ​രൊ​ഴു​ക്കി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ മാ​റ്റം വ​ന്ന​ത്. വി​ശാ​ല​മാ​യ കോ​ൾ​നി​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ടു​വി​ലൂ​ടെ ഒ​ഴു​കു​ന്ന നൂ​റ​ടി​ത്തോ​ടി​നെ വീ​ണ്ടെ​ടു​ത്ത് ജ​ല​ഗ​താ​ഗ​തം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കി​യാ​ൽ കൃ​ഷി​ക്കൊ​പ്പം ടൂ​റി​സം രം​ഗ​ത്തും പൊ​ന്നാ​നി മു​ന്നേ​റും.

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    TAGS:Touristbudgetkunnamkulambiyyam kayal
    News Summary - Biyyam-Kunnamkulam waterway to be included in budget, big step forward
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