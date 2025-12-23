Begin typing your search above and press return to search.
    പെരുമ്പടപ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്‌ റമീന ഇസ്മായിൽ നയിക്കും

    പെരുമ്പടപ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്‌ റമീന ഇസ്മായിൽ നയിക്കും
    റ​മീ​ന ഇ​സ്മാ​യി​ൽ

    പെ​രു​മ്പ​ട​പ്പ്: ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി റ​മീ​ന ഇ​സ്മാ​യി​ലി​നെ എ​ര​മം​ഗ​ല​ത്ത് ചേ​ർ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ പെ​രു​മ്പ​ട​പ്പ് ബ്ലോ​ക്ക് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി പാ​ർ​ട്ടി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​യും സം​യു​ക്ത യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു ത​വ​ണ അം​ഗ​മാ​യ ഇ​വ​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. റ​മീ​ന​യു​ടെ പേ​ര് സം​ഗീ​ത രാ​ജ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക​യും ഹ​സീ​ബ് കോ​ക്കൂ​ർ പി​ന്താ​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്തു .

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി പാ​ർ​ട്ടി ലീ​ഡ​ർ ആ​യി ഹ​സീ​ബ് കോ​ക്കൂ​രി​നെ​യും ചീ​ഫ് വി​പ്പ് ആ​യി സം​ഗീ​ത രാ​ജ​നെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​നം ജ​ന​റ​ൽ ആ​ണെ​ങ്കി​ലും പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ത്ത് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് റ​മീ​ന ഇ​സ്മാ​യി​ലി​നെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്.

    നീ​ണ്ട ഇ​ട​വേ​ള​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് പെ​രു​മ്പ​ട​പ്പ് ബ്ലോ​ക്ക്‌ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​ലി​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തോ​ടെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്ന​ണി​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി ജ​ന​വി​ധി ന​ൽ​കി​യ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ന് അ​നു​സ​രി​ച്ച് മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കാ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​യ​ണ​മെ​ന്ന് യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി. കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​ടി. അ​ജ​യ് മോ​ഹ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ബ്ലോ​ക്ക് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ പി.​ടി. അ​ബ്ദു​ൽ കാ​ദ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    കെ.​പി.​സി.​സി അം​ഗം ഷാ​ജി കാ​ളി​യ​ത്തേ​ൽ, ഡി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​ദ്ദീ​ഖ് പ​ന്താ​വൂ​ർ, യു.​ഡി.​എ​ഫ് നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ക​ല്ലാ​ട്ടേ​ൽ ഷം​സു, പൊ​ന്നാ​നി ബ്ലോ​ക്ക് കോ​ൺ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​സ്ത​ഫ വ​ട​മു​ക്ക്, മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ സു​രേ​ഷ് പാ​ട്ട​ത്തി​ൽ, നാ​ഹി​ർ ആ​ലു​ങ്ങ​ൽ, വി.​കെ. അ​ന​സ്, ര​ഞ്ജി​ത് അ​ടാ​ട്ട്, ബ്ലോ​ക്ക് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഹ​സീ​ബ് കോ​ക്കൂ​ർ, റ​മീ​ന ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, സം​ഗീ​ത രാ​ജ​ൻ, സ​ജി​ന ഫി​റോ​സ്, ഫാ​ത്തി​മ ച​ന്ദ​ന​ത്തേ​ൽ, അ​ശ്വ​തി സ​ന്തോ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

