Madhyamam
    Perinthalmanna
    Posted On
    2 Dec 2025 1:31 PM IST
    Updated On
    2 Dec 2025 1:31 PM IST

    ആലിപ്പറമ്പിൽ ആത്മവിശ്വാസം കരുത്താക്കി യു.ഡി.എഫ്

    perindalmanna,kerala local body election, udf,ldf, പെരിന്തൽമണ്ണ,
    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ: ആ​ലി​പ്പ​റ​മ്പ് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​റാ​റു​ള്ള യു.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ക​രു​ത്താ​ക്കി​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ക്ക​ള​ത്തി​ൽ. അ​ധി​കാ​ര കൈ​മാ​റ്റം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് നീ​ണ്ട ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളും അ​വ​ക്ക് ശേ​ഷം അ​വി​ശ്വാ​സ​പ്ര​മേ​യ​വും പാ​ർ​ട്ടി മെം​ബ​ർ​മാ​ർ ര​ണ്ടാ​യി പി​രി​യു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​ണ് ആ​ലി​പ്പ​റ​മ്പി​ലെ സ​മീ​പ​കാ​ല ച​രി​ത്രം. എ​ന്നാ​ൽ, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​മ്പേ തീ​യും പു​ക​യും കെ​ട്ട​ട​ങ്ങി.

    ക​ക്ഷി​നി​ല

    ആ​കെ വാ​ർ​ഡ് 21- മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് 13- കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഒ​ന്ന് - സി.​പി.​എം ഏ​ഴ്

    ലീ​ഗ് ജി​ല്ല നേ​താ​ക്ക​ൾ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഒ​ന്നി​ലേ​റെ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യും ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പ​ര​മാ​വ​ധി തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി​യു​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ലീ​ഗ് മ​ത്സ​ര ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഈ ​കെ​ട്ടു​റ​പ്പി​ൽ ഇ​നി​യും വി​ള്ള​ൽ വീ​ഴ്ത്താ​നാ​വു​മോ എ​ന്നാ​ണ് ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​രി​ച്ചു​വ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്. 21 വാ​ർ​ഡു​ള്ള​ത് ഇ​ത്ത​വ​ണ 24 ആ​യി. 17 സ്ഥ​ല​ത്ത് മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗും ഏ​ഴി​ട​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്നു.

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ 23 വാ​ർ​ഡി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മും ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട് വാ​ർ​ഡി​ൽ സി.​പി.​ഐ​യും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു. മു​ൻ​വ​ർ​ഷം ഏ​ഴി​ട​ത്ത് മ​ത്സ​രി​ച്ച കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ആ​ലി​പ്പ​റ​മ്പ് വാ​ർ​ഡി​ലേ വി​ജ​യി​ച്ചു​ള്ളൂ. 13 വാ​ർ​ഡി​ൽ ലീ​ഗി​നാ​യി​രു​ന്നു വി​ജ​യം. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​നാ​യി​രു​ന്നു. പ​ഴ​യ വാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​യ ചെ​ത്ത​നാം​കു​ർ​ശി, വാ​ളാം​കു​ളം, എ​ടാ​യി​ക്ക​ൽ, കൊ​ട​ക്കാ​പ​റ​മ്പ്, തെ​ക്കേ​പു​റം, പാ​റ​ൽ, മു​ഴ​ന്ന​മ​ണ്ണ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഏ​ഴു വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലാ​ണ് സി.​പി.​എം വി​ജ​യി​ച്ച​ത്.

    വി​ക​സ​നം

    രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യാ​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ എ.​ഐ സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ​ദ്ധ​തി, അ​ടി​സ്ഥാ​ന വി​ക​സ​ന രം​ഗ​ത്തും പ​ശ്ചാ​ത​ല മേ​ഖ​ല​യി​ലും മ​റ്റു ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ കൂ​ടി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി വ​രു​ത്തി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ.. ഇ​തെ​ല്ലാം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് വോ​ട്ട് തേ​ടു​ന്ന​ത്. മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് നേ​തൃ​ത്വം തി​ക​ഞ്ഞ ആ​ത്മ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലും മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ലും തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ നി​ല​നി​ന്ന ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ക​ല​ഹ​ങ്ങ​ളും ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളും കാ​ര​ണം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ വി​ക​സ​നം മു​ര​ടി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കാ​ൻ കാ​ര്യ​മാ​യൊ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്.

    മു​ൻ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യി​ലെ ആ​റു​പേ​ർ

    മു​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യി​ലെ അ​ഞ്ചു​പേ​രും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ ഒ​രാ​ളു​മ​ട​ക്കം ആ​റു​പേ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കും ബ്ലോ​ക്കി​ലേ​ക്കു​മാ​യി ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ് മു​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​ഷീ​ജ​മോ​ളു​ടെ വാ​ർ​ഡ്. ഷീ​ജ​മോ​ൾ നേ​ര​ത്തെ പാ​ലോ​ളി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​ടി. അ​ഫ്സ​ലി​ന്റെ വാ​ർ​ഡാ​യ എ​ട​ത്ത​റ​യി​ലാ​ണ്. സ്ഥി​രം സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ടി.​കെ. ന​വാ​സ് വാ​ർ​ഡ് 12 പ​ള്ളി​ക്കു​ന്നി​ലും നേ​ര​ത്തെ ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട് അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന രാ​ജു എ​ന്ന രാ​ജേ​ഷ് വാ​ർ​ഡ് എ​ട്ട് വ​ട്ട​പ്പ​റ​മ്പി​ലും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു.മു​ൻ ഇ​ട​ത് മെം​ബ​ർ അ​മ്പി​ളി വാ​ർ​ഡ് മൂ​ന്ന് വാ​ളാം​കു​ള​ത്തും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ വാ​ർ​ഡാ​ണി​ത്. ഇ​വ​ർ നാ​ലു​പേ​ർ കൂ​ടാ​തെ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മു​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം വാ​ഹി​ദ ആ​ലി​പ്പ​റ​മ്പ് ബ്ലോ​ക്ക് ഡി​വി​ഷ​നി​ലും സ​ഫ് വാ​ന തൂ​ത ഡി​വി​ഷ​നി​ലും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    സം​ഘ​ട​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളും അ​വി​ശ്വാ​സ​വും

    ഏ​ലം​കു​ളം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പോ​ലെ ആ​ലി​പ്പ​റ​മ്പും ഇ​ട​ക്ക് വാ​ർ​ത്ത​ക​ളി​ൽ ഇ​ടം​നേ​ടി. ഇ​വി​ടെ 21ൽ 14 ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മി​ക​ച്ച ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ഭ​ര​ണം നേ​ടി​യ ശേ​ഷം ഒ​രു​വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ​ദ​ത്തി​ൽ ലീ​ഗ് ധാ​ര​ണ പ്ര​കാ​രം നേ​തൃ​മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി. അ​ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ് മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞ് വീ​ണ്ടും നേ​തൃ​മാ​റ്റ ശ്ര​മം വ​ലി​യ ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങി. ലീ​ഗി​ന്റെ 13 അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ആ​റും ഏ​ഴു​മാ​ക്കി ര​ണ്ടു ത​ട്ടി​ലാ​ക്കി. ഭ​ര​ണം ഒ​ഴി​യാ​തി​രു​ന്ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നെ​തി​രെ ലീ​ഗ് അ​വി​ശ്വാ​സം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു. സി.​പി.​എം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​ട്ടു​നി​ന്ന​തോ​ടെ ക്വാ​റം തി​ക​യാ​തെ അ​വി​ശ്വാ​സ പ്ര​മേ​യ ച​ർ​ച്ച​യോ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പോ ന​ട​ക്കാ​തെ​പോ​യി. പാ​ർ​ട്ടി നീ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​വ​ർ ത​ന്നെ ശേ​ഷി​ച്ച കാ​ലം ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ തു​ട​ർ​ന്നു. ഇ​ത് ആ​ലി​പ്പ​റ​മ്പി​ലെ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ൽ താ​ഴേ​ത്ത​ട്ടി​ൽ ഭി​ന്ന​ത രൂ​ക്ഷ​മാ​ക്കി. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ല​വ​ട്ടം ജി​ല്ല നേ​താ​ക്ക​ൾ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട്ട് ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​മ്പാ​യി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു തീ​ർ​ത്തു. ഇ​ത് എ​ത്ര​ത്തോ​ളം തീ​ർ​ന്നെ​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​വും.

