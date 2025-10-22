Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightPerinthalmannachevron_rightബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ്...
    Perinthalmanna
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 12:20 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 12:20 PM IST

    ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് പ​രി​സ​ര​ത്തെ വ​യ​ലി​ൽ ക​ക്കൂ​സ് മാ​ലി​ന്യം തള്ളി; ര​ണ്ടു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ എ​ടു​ത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് പ​രി​സ​ര​ത്തെ വ​യ​ലി​ൽ ക​ക്കൂ​സ് മാ​ലി​ന്യം തള്ളി; ര​ണ്ടു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ എ​ടു​ത്തു
    cancel
    camera_alt

    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ മൂ​സ​ക്കു​ട്ടി സ്മാ​ര​ക ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ വ​യ​ലിൽ ക​ക്കൂ​സ് മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളി​യ​നി​ല​യി​ൽ

    Listen to this Article

    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ: മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന് സ​മീ​പം ക​ക്കൂ​സ് മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളി​യ നി​ല​യി​ൽ. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ പ്ര​ഭാ​ത സ​വാ​രി​ക്കാ​രാ​ണ് ന​ട​ത്ത​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ദു​ർ​ഗ​ന്ധം വ​മി​ക്കു​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ട് ക​ക്കൂ​സ് മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളി​യ​താ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന് ചു​റ്റും വ​യ​ലാ​ണ്.

    ഈ ​വ​യ​ലി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ലേ​ക്ക് റോ​ഡു​ള്ള​ത്. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. സം​ശ​യം തോ​ന്നി​യ ര​ണ്ടു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ എ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ​രാ​തി​ക​ളു​യ​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​നോ ത​ട​യാ​നോ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ആ​രോ​ഗ്യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് സാ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി.

    ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്ത് പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് സ​ഞ്ചി​ക​ളി​ൽ മാ​ലി​ന്യം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് വ​യ​ലി​ൽ ത​ള്ളു​ന്ന പ​തി​വു​ണ്ട്. ഏ​താ​നും ദി​വ​സം മു​മ്പ് ഇ​ക്കാ​ര്യം ‘മാ​ധ്യ​മം’​വാ​ർ​ത്ത ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. കേ​ര​ള മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ആ​ക്ട​റ്റ് 340 പ്ര​കാ​രം മാ​ലി​ന്യ​മോ വി​സ​ർ​ജ്യ വ​സ്തു​ക്ക​ളോ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ പൊ​തു​ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ള്ളി​യാ​ൽ ജാ​മ്യ​മി​ല്ല വ​കു​പ്പ് പ്ര​കാ​രം കേ​സെ​ടു​ത്ത് പ്രൊ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​ക്ട് 340 ബി ​പ്ര​കാ​രം ഇ​ത്ത​രം കൃ​ത്യ​ത്തി​ലേ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നും നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സം​ഭ​വം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പൊ​ലീ​സും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് സി.​സി.​ടി.​വി സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണെ​മ​ന്നും ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ ന​ഗ​ര​സ​ഭ മു​ൻ​കൈ എ​ടു​ത്ത് ത​ട​യ​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:waste managementToilet Waste DumpLatest NewsMalapuram
    News Summary - two vehicles in police cutsody for dumping Toilet waste
    Similar News
    Next Story
    X