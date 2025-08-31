Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 31 Aug 2025 9:47 AM IST
    date_range 31 Aug 2025 9:47 AM IST

    ഓ​ണ​പ്പാ​ച്ചി​ലി​ൽ കു​രു​ക്കി​ല​മ​ർ​ന്ന് അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം

    Traffic jam on Saturday outside Angadipuram
    അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റ​ത്ത് ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക്

    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ: ഓ​ണ​ത്തി​ര​ക്കി​ല​മ​ർ​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ നീ​ണ്ട ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ൽ അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം. അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം ടൗ​ണി​ൽ കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​ൻ ഏ​റെ നേ​രം കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട ഗ​തി​കേ​ടി​ലാ​ണ്. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് രോ​ഗി​ക​ളെ​യു​മാ​യി സ്വ​കാ​ര്യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​രു​ന്ന​വ​ർ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം റോ​ഡി​ലാ​ണ്. ആം​ബു​ല​ൻ​സു​ക​ൾ​ക്ക് സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യി വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​മെ​ങ്കി​ലും കു​രു​ക്ക് മ​റി​ക​ട​ക്ക​ൽ അ​വ​ർ​ക്കും ദു​ഷ്ക​ര​മാ​യി.

    സ്ഥി​ര​മാ​യി ഇ​തു​വ​ഴി ക​ട​ന്നു​പോ​വു​ന്ന ബ​സു​ക​ളും യാ​ത്ര​ക്കാ​രും സ്വ​കാ​ര്യ ടാ​ക്സി​ക​ളും മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ നീ​ളു​ന്ന കു​രു​ക്ക് ശീ​ലി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി. അ​തി​നി​ട​യി​ൽ റോ​ഡി​ലെ വ​ലി​യ കു​ഴി​ക​ൾ മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​വു​ന്ന കു​രു​ക്ക് പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. വ​ലി​യ ച​ര​ക്കു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് രാ​വി​ലെ​യും വൈ​കീ​ട്ടും നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടും നി​ര​ത്തി​ൽ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​ന​ഗ​താ​ഗ​തം ന​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ​യി​ലെ​യും അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റ​ത്തെ​യും സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലും സ​മ​യ​ത്തി​നെ​ത്താ​നാ​വാ​തെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും വ​ല​യു​ക​യാ​ണ്. ഓ​ണം വി​പ​ണി ഉ​ണ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി നീ​ണ്ട കു​രു​ക്ക്. അ​തേ​സ​മ​യം അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റ​ത്തെ വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ ഇ​ത് ഏ​റെ ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യാ​ണ് ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​ക്ക് സ​മാ​ന്ത​ര​മാ​യി നി​ർ​ദ്ദി​ഷ്ട ബൈ​പാ​സ് പ​ദ്ധ​തി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കു​ക​യ​ല്ലാ​തെ മ​റ്റു വ​ഴി​ക​ളി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഒ​രേ​സ്വ​ര​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​തി​ന് പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​ർ​ക്കാ​റോ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളോ അ​ല്ല, സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​ണ്ണു​തു​റ​ക്കു​ക ത​ന്നെ വേ​ണം.

