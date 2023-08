cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ: ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ തെ​രു​വു​വി​ള​ക്കു​ക​ളും എ​ൽ.​ഇ.​ഡി​യാ​ക്കു​ന്ന ‘നി​ലാ​വ്’ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ 1000 തെ​രു​വു​വി​ള​ക്കു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കും. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി 5.7 ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വി​ട്ടാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. വി​ള​ക്കു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കേ​ണ്ട തൂ​ണു​ക​ൾ ഏ​ക​ദേ​ശം ക​ണ​ക്കെ​ടു​ത്തു. 18 വാ​ട്സി​ന്റെ 633 വി​ള​ക്ക്, 35 വാ​ട്സി​​ന്റെ 300 വി​ള​ക്ക്, 70 വാ​ട്സി​ന്റെ 21 വി​ള​ക്ക്, 110 വാ​ട്സി​ന്റെ 46 വി​ള​ക്ക് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ആ​യി​രം വി​ള​ക്കു​ക​ളാ​ണ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക. ര​ണ്ടു പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് ആ​യി​രം തൂ​ണു​ക​ളി​ൽ വി​ള​ക്ക് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ണം അ​ട​ക്കു​ന്ന​ത് വ​രെ​ക്കു​ള്ള മു​ഴു​വ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി ന​ഗ​ര​സ​ഭ സ്ഥി​രം സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ കെ. ​ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ഒ​രു വാ​ർ​ഡി​ൽ അം​ഗം നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന ശ​രാ​ശ​രി 10 വി​ള​ക്കു​ക​ളെ​ങ്കി​ലും ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ വെ​ക്കും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം പ​ദ്ധ​തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യാ​നാ​വു​മെ​ന്ന് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി. ​ഷാ​ജി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. വി​ള​ക്ക് സ്ഥാ​പി​ക്കേ​ണ്ട തൂ​ണു​ക​ളു​ടെ സ്ട്രീ​റ്റും ന​മ്പ​റു​മ​ട​ക്കം ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ന​ഗ​ര​സ​ഭ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം. ഇ​തി​നു​മു​മ്പാ​യി അം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ള​ക്ക് സ്ഥാ​പി​ക്കേ​ണ്ട പാ​ത​യും തെ​രു​വും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കും. Show Full Article

The 'Moon' will also be illuminated by 1000 LED lights.