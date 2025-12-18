Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Perinthalmanna
    18 Dec 2025 10:28 AM IST
    18 Dec 2025 10:28 AM IST

    അ​മ​ര​ക്കാ​രു​ടെ ഓ​ർ​മ​യി​ൽ അ​ര നൂ​റ്റാ​ണ്ട് പി​ന്നി​ട്ട് കാദറലി ക്ലബ്

    അ​മ​ര​ക്കാ​രു​ടെ ഓ​ർ​മ​യി​ൽ അ​ര നൂ​റ്റാ​ണ്ട് പി​ന്നി​ട്ട് കാദറലി ക്ലബ്
    കാ​ദ​റും മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​യും

    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ: ഫു​ട്ബാ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് മ​റ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത ര​ണ്ടു മു​ഖ​ങ്ങ​ളാ​ണ് കാ​ദ​റും മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​യും. അ​വ​ർ വി​ട​വാ​ങ്ങി​യി​ട്ട് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​ന്നും ഇ​രു​വ​രെ​യും നാ​ട് ഓ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത് അ​വ​രു​ടെ പേ​രി​ൽ പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി വ​രു​ന്ന സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്. ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ​യി​ൽ കാ​ദ​റ​ലി സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ളി​ന്റെ ആ​ര​വ​മു​യ​രു​ക​യാ​ണ്.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഹ​ണ്ടേ​ഴ്സ്, മ​ല​പ്പു​റം മൊ​യ്തു റ​ബ്ബ​ർ എ​സ്റ്റേ​റ്റ്, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് യ​ങ് മെ​ൻ​സ്, ഡൈ​നാ​മോ​സ് പാ​ല​ക്കാ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ ല​ക്കി സ്റ്റാ​ർ എ​ന്നീ ക്ല​ബു​ക​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു കാ​ദ​റും മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​യും ക​ളി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. 1953ൽ ​കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഐ.​എ​ഫ്.​എ ഷീ​ൽ​ഡ്, 1954ൽ ​ബോം​ബെ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന റോ​വേ​ഴ്സ് ക​പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഇ​വ​യി​ൽ മ​ല​ബാ​റി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് ഇ​വ​ർ ക​ളി​ച്ചി​രു​ന്നു. മ​ല​ബാ​ർ ഇ​ല​വ​നി​ലെ സ്റ്റോ​പ്പ​ർ ബാ​ക്ക് അ​ന്ന് കാ​ദ​ർ ആ​യി​രു​ന്നു. റൈ​റ്റ് ഹാ​ഫ് ബാ​ക്ക് മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​യും.

    ക​ണ്ണൂ​ർ ടീ​മു​ക​ൾ അ​ന്ന് എ​വി​ടെ​പ്പോ​യാ​ലും വേ​റെ ക്ല​ബി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യാ​ൽ പോ​ലും കാ​ദ​റും മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​യും ഒ​പ്പം ഉ​ണ്ടാ​കും. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ അ​ങ്ങോ​ള​മി​ങ്ങോ​ളം ക​ളി​ക്ക​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പേ​രും പ്ര​ശ​സ്തി​യും നേ​ടി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് 1961 ജ​നു​വ​രി ഏ​ഴി​ന് രാ​ത്രി പാ​താ​യി​ക്ക​ര​യി​ൽ വീ​ടി​ന​ടു​ത്ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി​ക്ക് പാ​മ്പ് ക​ടി​യേ​റ്റ​ത്. മ​രു​ന്നു​ക​ൾ​ക്കൊ​ന്നും ആ ​വി​ല​പ്പെ​ട്ട ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. ക​ളി​ത്തോ​ഴ​ൻ മാ​ത്ര​മ​ല്ല അ​മ്മാ​യി​യു​ടെ മ​ക​ൻ കൂ​ടി​യാ​യ കാ​ദ​റി​ന് മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​യു​ടെ മ​ര​ണം വ​ൻ ആ​ഘാ​ത​മാ​യി. 1961 ഫെ​ബ്രു​വ​രി ര​ണ്ടി​ന് കാ​ദ​റും ജീ​വി​ത​ത്തോ​ട് വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​വ​രു​ടെ സ്മ​ര​ണ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ 1961 ഏ​പ്രി​ൽ 18 നാ​ണ് കാ​ദ​റ​ലി സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​ണ് കാ​ദ​റി​ന്റെ​യും മു​ഹ​മ്മ​ദാ​ലി​യു​ടെ​യും നാ​മ​ധേ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ശ​യം ഉ​ട​ലെ​ടു​ത്ത​ത്. 1961ൽ ​ത​ന്നെ ക്ല​ബ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. മു​ൻ മ​ന്ത്രി ഒ. ​കോ​ര​ൻ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യും എം.​കെ. ഹൈ​ദ​ർ ഖാ​ൻ, എ.​എം. മൂ​സ, എ. ​നൂ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, പി. ​അ​യ​മു, പി. ​ആ​ലി​ക്കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​മാ​യാ​ണ് ക്ല​ബി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    അ​ക്കാ​ല​ത്തെ കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭ സ്പീ​ക്ക​ർ സി. ​എ​ച്ച് മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ​യാ​ണ് ക്ല​ബ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത​ത്. ക്ല​ബി​ന്റെ ധ​ന​ശേ​ഖ​ര​ണാ​ർ​ഥം കാ​ദ​റി​ന്റെ​യും മു​ഹ​മ്മ​ദാ​ലി​യു​ടെ​യും നാ​മ​ധേ​യ​ത്തി​ൽ 1963ൽ ​പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ ഹൈ​സ്കൂ​ൾ മൈ​താ​നം കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് തു​ട​ങ്ങി. പി​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് പ്ര​ശ​സ്ത​നാ​യ മ​ല​പ്പു​റം മൊ​യ്തീ​ൻ​കു​ട്ടി ആ​ദ്യ​മാ​യി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ക​ളി​ച്ച​ത് ഇ​തി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്നു​മു​ത​ൽ മു​ട​ക്കം കൂ​ടാ​തെ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു വ​രു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഏ​ക ക്ല​ബ് കൂ​ടി​യാ​ണ് പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ​യി​ലെ കാ​ദ​ർ ആ​ൻ​ഡ് മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബ്.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ലാ​ഭം മു​ഴു​വ​നും ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​നി​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു. അ​ശ​ര​ണ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, വി​വാ​ഹം എ​ന്നി​വ​ക്കൊ​ക്കെ ക്ല​ബ് സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലു​ള്ള 40 ഓ​ളം വ​രു​ന്ന വൃ​ക്ക​രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി പ്ര​തി​മാ​സം 1000 രൂ​പ പെ​ൻ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു. കി​ട​പ്പി​ലാ​യ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം എ​ല്ലാ​വ​ർ​ഷ​വും ഫു​ട്ബാ​ൾ കോ​ച്ചി​ങ് ക്യാ​മ്പു​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മ​ണ്ണി​ൽ ഹ​സ്സ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും പ​ച്ചീ​രി ഫാ​റൂ​ഖ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും സി.​എ​ച്ച്. മു​സ്ത​ഫ ട്ര​ഷ​റ​റു​മാ​യ സ​മി​തി​യാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ ക്ല​ബി​ന്.

