Madhyamam
    Perinthalmanna
    12 Aug 2025 12:23 PM IST
    date_range 12 Aug 2025 12:23 PM IST

    ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യാ​യി​ട്ട് 11 വ​ർ​ഷം, വേ​ണ്ട​ത് കൂ​ടു​ത​ൽ ന​ഴ്‌​സി​ങ്, പാ​രാ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ

    Perinthalmanna District Hospital
    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി

    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ: കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്കം ചെ​ന്ന അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​വും ഒ.​പി കൗ​ണ്ട​റും അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും മി​ക​ച്ച സേ​വ​നം ന​ൽ​കാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​മു​ണ്ട് പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ. എ​ന്നാ​ൽ, ആ ​സേ​വ​നം പൂ​ർ​ണാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കാ​ൻ ഇ​നി​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ത​സ്തി​ക​ക​ളും വേ​ണം.

    176 കി​ട​ക്ക​ക​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യു​ള്ള​ത്. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ കു​റ​വി​ൽ 110 കി​ട​ക്ക​ക​ളേ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ള്ളു. ചി​ല ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കി​ട​ത്തി ചി​കി​ത്സി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് 250 പേ​രെ വ​രെ​യാ​ണ്. 2014ൽ ​ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യാ​ക്കി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ ശേ​ഷം ആ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യി പു​തി​യ ത​സ്തി​ക​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    അ​നു​വ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത് സൂ​പ്ര​ണ്ട് അ​ട​ക്കം 31 ഡോ​ക്ട​മാ​ർ, 26 സ്റ്റാ​ഫ് ന​ഴ്സ്, എ​ട്ട് ഹെ​ഡ് ന​ഴ്സ്, ഒ​രു ന​ഴ്സി​ങ് സൂ​പ്ര​ണ്ട്, അ​ഞ്ച് ലാ​ബ് ടെ​ക്നീ​ഷ്യ​ൻ, ഏ​ഴ് ഫാ​ർ​മ​സി​സ്റ്റ്, ഒ​രു സ്റ്റോ​ർ കീ​പ്പ​ർ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്. പൊ​ലീ​സ് സ​ർ​ജ​ന്റെ സേ​വ​നം പ​ല​പ്പോ​ഴും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി വ​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ത​സ്തി​ക​യി​ല്ല. ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യാ​യി​ട്ടും ഫാ​ർ​മ​സി 24 മ​ണി​ക്കൂ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന പ​രാ​തി ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി 2023 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 20ന് ​ന​ട​ത്തി​യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​ഹ​രി​ച്ച​ത്.

    ഫാ​ർ​മ​സി​യി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ ആ​റു സ്ഥി​രം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ര​ണ്ടു താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​ക്കാ​രു​മാ​ണ്. അ​തി​ൽ ത​ന്നെ ര​ണ്ടു പേ​രു​ടെ കു​റ​വു​ണ്ട്. 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​മു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ഫാ​ർ​മ​സി​യി​ൽ നാ​ലോ അ​ഞ്ചോ പേ​ർ ഇ​നി​യും വേ​ണം. പ്ര​ധാ​ന വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന ഫ​ണ്ട് വി​നി​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ്.

    ജി​ല്ല​യി​ൽ മൂ​ന്നു ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ ഉ​ള്ള​തി​നാ​ൽ മ​റ്റു ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് മൂ​ന്നി​ലൊ​രു ഭാ​ഗം ഫ​ണ്ടേ ല​ഭി​ക്കൂ.

    താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ സ്റ്റാ​ഫ് പാ​റ്റേ​ൺ, കി​ട​ക്ക​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം എ​ന്നി​വ കൂ​ട്ടു​ക​യും സ്റ്റാ​ഫ് ന​ഴ്സു​മാ​രു​ടെ ത​സ്തി​ക 26ൽ ​നി​ന്ന് 45 ആ​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. ഡ​യാ​ലി​സി​സ് യൂ​നി​റ്റി​ലേ​ക്ക് മു​ഴു​വ​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും ത​സ്തി​ക സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് നി​യ​മി​ക്ക​ണം. നി​സ്സാ​ര കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലേ​ക്ക് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്ന പ​രാ​തി ഇ​ല്ലാ​താ​ക്ക​ണം.

    X