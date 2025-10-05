Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightPerinthalmannachevron_rightപെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ...
    Perinthalmanna
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 9:34 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 9:34 AM IST

    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ താ​ലൂ​ക്ക് വി​ക​സ​ന സ​മി​തി; ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ ബ​സു​ക​ളു​ടെ അ​മി​ത വേ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്രി​ക്ക​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    ai created image
    cancel
    camera_alt

    എ.ഐ ചിത്രം

    Listen to this Article

    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ: കോ​ഴി​ക്കോ​ട്-​പാ​ല​ക്കാ​ട് റൂ​ട്ടി​ൽ ചി​ല സ്വ​കാ​ര്യ, കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സു​ക​ൾ അ​മി​ത വേ​ഗ​ത​യി​ൽ ഓ​ടു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്ക​ണമെന്നും ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ താ​ലൂ​ക്ക് വി​ക​സ​ന സ​മി​തി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യം. ഇ​ത്ത​രം സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് രാ​ധാ​മോ​ഹ​ന​ൻ പ​രാ​തി ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു.

    പ​രാ​തി​യി​ൽ അ​മി​ത വേ​ഗ​ത​യി​ൽ ഓ​ടു​ന്ന ബ​സു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി എ​ടു​ക്കാ​ൻ പ​രി​ശോ​ധ​ന ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി​യ​താ​യി പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ സ​ബ് ആ​ർ.​ടി.​ഒ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ ട്രാ​ഫി​ക് സി​ഗ്ന​ലി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യി റോ​ഡി​ലൂ​ടെ ക​ച്ച​വ​ടം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന​ത് നി​യ​ന്ത്രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​ർ​ന്നു.

    പാ​ച​ക വാ​ത​ക ഏ​ജ​ൻ​സി ഷോ​റൂ​മി​ന്റെ അ​ഞ്ചു കി.​മീ പ​രി​ധി​യി​ൽ സി​ലി​ണ്ട​ർ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് യാ​ത്രാ​നി​ര​ക്ക് ഈ​ടാ​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന് ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ താ​ലൂ​ക്ക് പ​രി​ധി​യി​ലെ എ​ല്ലാ ഗ്യാ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളും ഇ​ത് പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് താ​ലൂ​ക്ക് സ​പ്ലൈ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ എ. ​ശി​വ​ദാ​സ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മ​ങ്ക​ട ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി. ​അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    വെ​ട്ട​ത്തൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​എം. മു​സ്ത​ഫ, താ​ലൂ​ക്ക് സ​ഭ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ എ​ൻ.​പി. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, കൃ​ഷ്ണ​ദാ​സ് ആ​ൽ​പ്പാ​റ, ഹം​സ പാ​ലൂ​ര്‍, എം.​വി. വ​ർ​ഗീ​സ്, എ. ​ശി​വ​ദാ​സ​ൻ, കെ. ​മൊ​യ്തീ​ൻ​കു​ട്ടി, രാ​ധാ​മോ​ഹ​ന​ൻ, ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ എ. ​വേ​ണു​ഗോ​പാ​ല​ൻ, ഭൂ​രേ​ഖ ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ സൗ​മ്യ ടി. ​ഭ​ര​ത​ൻ, ഹെ​ഡ് ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ പി. ​മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Perinthalmannaover speedPrivate BusTaluk Development Committee
    News Summary - Perinthalmanna Taluk Development Committee raise the issue of over speed of buses
    Similar News
    Next Story
    X