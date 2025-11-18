Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Perinthalmanna
    18 Nov 2025 12:33 PM IST
    18 Nov 2025 12:33 PM IST

    ഇ​ത്ത​വ​ണ​യു​മു​ണ്ട് ഗോ​ദ​യി​ൽ നി​ഷ​-സു​ബൈ​ർ ദമ്പതികൾ

    തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത വാ​ർ​ഡു​ക​ളിലായാണ് ഇവർ മ​ത്സ​രിക്കുന്നത്
    ഇ​ത്ത​വ​ണ​യു​മു​ണ്ട് ഗോ​ദ​യി​ൽ നി​ഷ​-സു​ബൈ​ർ ദമ്പതികൾ
    നി​ഷ​, സു​ബൈ​ർ

    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ: മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് തെര​െഞ്ഞടുക്കപ്പെട്ട് ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി ത​ഴ​ക്കം വ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ നി​ഷ സു​ബൈ​റി​ന്റെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യു​ണ്ട്. ഭ​ർ​ത്താ​വ് ഐ.​എ​ൻ.​ടി.​യു.​സി സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം പ​ച്ചീ​രി സു​ബൈ​ർ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത വാ​ർ​ഡി​ൽ മത്സരത്തിനുണ്ട്. നി​ഷ തോ​ട്ട​ക്ക​രയിലും സു​ബൈ​ർ കു​ട്ടി​പ്പാ​റ​യി​ലു​മാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2020ലും ​സു​ബൈ​ർ സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ പിന്നിലാക്കിയെങ്കിലും 61 വോ​ട്ടി​ന് പാ​താ​യ്ക്ക​ര സ്കൂ​ൾ​പ​ടി​യി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ കെ. ​ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​നോ​ട് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​ു.

    ഫു​ട്ബാ​ൾ ജീ​വ​നാ​യ സു​ബൈ​ർ അ​തേ ചി​ഹ്ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും സു​ബൈ​ർ ഫു്ട​ബാ​ൾ ത​ന്നെ​യാ​വും ചോ​ദി​ക്കു​ക. 2020ൽ എതിരാളിയായിരുന്ന ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ ത​ന്നെ​യാ​ണ് കു​ട്ടി​പ്പാ​റ​യി​ലും ഇടതു സ്ഥാനാർഥി. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ 2020 മു​ത​ൽ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ സ്ഥി​രം​സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു. തോ​ട്ട​ക്ക​ര വാ​ർ​ഡ് 34 ലാ​ണ് നി​ഷ സു​ബൈ​ർ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​തി​രാ​ളി സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ ഷൈ​നി. ഇ​വി​ടെ ബി.​ജെ.​പി​ക്കും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​ണ്ട്.

    സു​ബൈ​ർ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ ഏ​റെ​ക്കാ​ല​മാ​യി തു​ണ​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ഡി​ലാ​ണ്. നി​ഷ​യു​ടെ പ​ഴ​യ വാ​ർ​ഡ് രൂ​പം മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ മ​ത്സ​രി​ച്ച​തു​കൊ​ണ്ട് നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് സു​പ​രി​ചി​ത​യാ​ണ്.

