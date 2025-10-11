Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightPerinthalmannachevron_rightഒരുക്കം പാതിവഴിയിൽ;...
    Perinthalmanna
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 8:49 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 8:49 AM IST

    ഒരുക്കം പാതിവഴിയിൽ; കാദറലി ഫുട്ബാളിന് ഇത്തവണ നഗരസഭ ഗ്രൗണ്ട് അനുവദിക്കില്ല

    text_fields
    bookmark_border
    ര​ണ്ടു​മാ​സം മു​മ്പ് ഗ്രൗ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു
    ഒരുക്കം പാതിവഴിയിൽ; കാദറലി ഫുട്ബാളിന് ഇത്തവണ നഗരസഭ ഗ്രൗണ്ട് അനുവദിക്കില്ല
    cancel

    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ: പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ​യി​ൽ കാ​ദ​റ​ലി സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 20ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കേ​ണ്ട സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി വ​രു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ നെ​ഹ്റു സ്റ്റേ​ഡി​യം വി​ട്ടു​ന​ൽ​കി​ല്ലെ​ന്ന് ന​ഗ​ര​സ​ഭ.

    നെ​ഹ്റു സ്റ്റേ​ഡി​യം മ​റ്റൊ​രു ക്ല​ബി​ന് ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. തീ​രു​മാ​നം ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ന്റെ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ ന​ട​പ​ടി​യാ​ണെ​ന്നും മു​ഴു​വ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്രേ​മി​ക​ളും ഇ​തി​നെ​തി​രെ രം​ഗ​ത്ത് വ​രു​മെ​ന്നും ക്ല​ബ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഡി​സം​ബ​ർ 20ന് ​നെ​ഹ്റു സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള എ​ല്ലാ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​ന​കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി.

    20 ടീ​മു​ക​ളെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച് ഫി​ക്സ്ച​ർ ത​യാ​റാ​യി. ഇ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു ക്ല​ബി​​ന്റെ അ​പേ​ക്ഷ മാ​നി​ച്ച് നെ​ഹ്റു സ്റ്റേ​ഡി​യം അ​വ​ർ​ക്ക് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​താ​യി ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​റി​യി​ച്ച​തെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ത​ന്നെ വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യി അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ട് പി​ന്നി​ടു​ന്ന ഏ​ക സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ മേ​ള​യാ​ണ് കാ​ദ​റ​ലി സെ​വ​ൻ​സ്. ഇ​ത്ത​വ​ണ 53ാമ​ത് മേ​ള​യാ​ണ്. പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ നെ​ഹ്റു സ്റ്റേ​ഡി​യം അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ര​ണ്ടു മാ​സം മു​മ്പ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഓ​ഫി​സി​ൽ ക്ല​ബ് അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു ക്ല​ബി​ന്റെ അ​പേ​ക്ഷ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​വ​ർ​ക്ക് ഗ്രൗ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ കാ​ദ​റ​ലി ക്ല​ബ് പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച തീ​യ​തി​യി​ൽ ത​ന്നെ പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ​യി​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ന​ട​ത്താ​ൻ ക്ല​ബ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. പ്ര​തി​ഷേ​ധ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മ​ണ്ണി​ൽ ഹ​സ്സ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സി.​എ​ച്ച്. മു​സ്ത​ഫ, മ​ണ്ണേ​ങ്ങ​ൽ അ​സീ​സ്, കു​റ്റീ​രി​മാ​നു​പ്പ, യൂ​സ​ഫ് രാ​മ​പു​രം, പ​ച്ചീ​രി സു​ബൈ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ​ച്ചീ​രി ഫാ​റൂ​ഖ് സ്വാ​ഗ​ത​വും എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത് സെ​വ​ൻ​സ് അ​സോ. അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ ക്ല​ബി​നെ -ന​ഗ​ര​സ​ഭ

    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ: നെ​ഹ്റു സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണമെ​ന്റ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ അ​നു​മ​തി വേ​ണ​മെ​ന്നി​രി​ക്കെ അ​തി​നു മു​മ്പ് ഒ​രു​ക്ക​ം ന​ട​ത്തി​യ​ത് വീ​ഴ്ച​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​തി​ൽ ത​ന്നെ പ​ഴി​ചാ​രു​ന്ന​ത് അ​പ​ല​പനീ​യ​മാ​ണെ​ന്നും പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ പി. ​ഷാ​ജി അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​രു ക്ല​ബു​ക​ളോ​ടും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക വി​രോ​ധ​മോ വി​ധേ​യ​ത്വ​മോ ഇ​ല്ല.

    സു​താ​ര്യ​മാ​യാ​ണ് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. ഒ​രേ സ​മ​യ​ത്ത് ര​ണ്ടു ക്ല​ബു​ക​ൾ സ്റ്റേ​ഡി​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് അ​നു​മ​തി തേ​ടു​ന്ന പ​ക്ഷം, കൗ​ൺ​സി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മേ അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ. അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ടീ​മു​ക​ളെ ന​ൽ​കു​ന്ന സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഇ​ത്ത​വ​ണ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ ക്ല​ബി​ന് ആ​ദ്യം ടൂ​ർ​ണ​മ​ന്റെ് ന​ട​ത്താ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി. ര​ണ്ടാ​മ​ത് കാ​ദ​റ​ലി ക്ല​ബി​ന് ന​ട​ത്താ​നാ​ണ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്നും പി.​ഷാ​ജി അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Newsfootball tournamentNehru StadiumMalappuram
    News Summary - municipality will not allow nehru stadium for kadar ali football tournament
    Similar News
    Next Story
    X