Madhyamam
    Perinthalmanna
    Posted On
    5 Jan 2026 10:10 AM IST
    Updated On
    5 Jan 2026 10:10 AM IST

    കൊടികുത്തി മലയിൽ 300ലധികം ഇനം ജീവിവർഗങ്ങൾ; റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു

    കൊടികുത്തി മലയിൽ 300ലധികം ഇനം ജീവിവർഗങ്ങൾ; റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു
    കൊ​ടി​കു​ത്തി​ മ​ല​യി​ൽ ബ​യോ​ബ്ലി​റ്റ്സ് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത സം​ഘാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    കാ​വ​ട​ത്തി​നു മു​മ്പി​ൽ

    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ: പ​രി​സ്ഥി​തി-​വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ കൊ​ടി​കു​ത്തി​മ​ല​യി​ൽ സ്റ്റി​യ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഏ​ക​ദി​ന ബ​യോ​ബ്ലി​റ്റ്സ് പ​രി​പാ​ടി സ​മാ​പി​ച്ചു. മൂ​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​ർ നീ​ണ്ട അ​തി​വേ​ഗ ഫീ​ൽ​ഡ് സ​ർ​വേ​യി​ലൂ​ടെ 300ല​ധി​കം ജീ​വ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളെ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ​ഠ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് നി​ല​മ്പൂ​ർ സൗ​ത്ത് ഡി​വി​ഷ​ൻ ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ ധ​നി​ക് ലാ​ലി​ന് കൈ​മാ​റി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ, പ്ര​കൃ​തി സ്‌​നേ​ഹി​ക​ൾ, സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്കം 38 പേ​ർ സ​ർ​വേ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സ​ർ​വേ​യി​ൽ 100ല​ധി​കം ചി​ത്ര​ശ​ല​ഭ ഇ​ന​ങ്ങ​ളെ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. കൊ​ടി​കു​ത്തി​മ​ല​യി​ൽ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ജീ​വ കീ​ട​ജാ​ല​വും സ​സ്യ വൈ​വി​ധ്യ​വും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​യി. 24 ഇ​ന​ങ്ങ​ളു​ള്ള തു​മ്പി​ക​ളെ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ 62ല​ധി​കം പ​ക്ഷി​നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​തോ​ടെ പു​ൽ​മേ​ടു​ക​ൾ, വ​ന​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ജ​ല​പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ സം​യോ​ജി​ക്കു​ന്ന കൊ​ടി​കു​ത്തി​മ​ല ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന പ​ക്ഷി​വാ​സ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​യി.

    സ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ, ഉ​ഭ​യ​ജീ​വി​ക​ൾ, ഉ​ര​ഗ​ജീ​വി​ക​ൾ, എ​ട്ടു​കാ​ലി​ക​ൾ, തേ​നീ​ച്ച തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ സ​ജീ​വ സാ​ന്നിധ്യ​വും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ കൊ​ടി​കു​ത്തി​മ​ല ഒ​രു പ്രാ​ദേ​ശി​ക ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ ഹോ​ട്ട്‌​സ്‌​പോ​ട്ട് ആ​ണെ​ന്ന നി​ഗ​മ​ന​ത്തി​ൽ സ​ർ​വേ സം​ഘം എ​ത്തി. അ​തി​വേ​ഗ ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ലും യു​വ​ത​ല​മു​റ​യി​ലും പ​രി​സ്ഥി​തി ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ക​യു​മാ​ണ് ബ​യോ​ബ്ലി​റ്റ്സ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് സ്റ്റി​യ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി, വ​ന-​പു​ൽ​മേ​ട് സം​യോ​ജി​ത മേ​ഖ​ല​ക​ൾ, ജ​ല​ബ​ന്ധി​ത ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ കാ​ര​ണം കൊ​ടി​കു​ത്തി​മ​ല​ക്ക് വ​ലി​യ സം​ര​ക്ഷ​ണ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​രി​പാ​ടി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​രി​സ്ഥി​തി വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഡോ. ​കാ​ലേ​ഷ് സ​ദാ​ശി​വ​ൻ, വി​ന​യ​ൻ പി. ​നാ​യ​ർ, ഡോ. ​അ​നൂ​പ് എ​ന്നി​വ​ർ ന​ൽ​കി​യ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക​വും അ​നു​ഭ​വ​സ​മ്പ​ന്ന​വു​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​മാ​ണ് സ​ർ​വേ​ക്ക് ശാ​സ്ത്രീ​യ കൃ​ത്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്.

    നി​ല​മ്പൂ​ർ സൗ​ത്ത് ഡി. ​എ​ഫ്. ഒ ​ധ​നി​ക് ലാ​ല​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കാ​ളി​കാ​വ് ഫോ​റ​സ്റ്റ് റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സ​ർ പി. ​രാ​ജീ​വ്, സെ​ക്ഷ​ൻ ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫീ​സ​ർ എ​സ്. അ​രു​ൺ​ദേ​വ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. സ്റ്റി​യ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സു​ഭാ​ഷ് പു​ളി​ക്ക​ൽ, ബ​ർ​ണാ​ഡ് എം. ​ത​മ്പാ​ൻ, ശ​ബ​രി ജാ​ന​കി, ബ്രി​ജേ​ഷ് പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ, അ​മൃ​ത, ആ​ന​ന്ദ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഡോ. ​റ​ജീ​ന പ​ള്ളി​യാ​ലി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു.

