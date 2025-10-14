Begin typing your search above and press return to search.
    മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ൽ ഭീ​ഷ​ണി; 13 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ​ കേ​ന്ദ്രം ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു

    ഭൂ​മി അ​ള​ന്ന് വേ​ർ​തി​രി​ച്ച് പ്ലോ​ട്ടു​ക​ൾ ന​റു​ക്കി​ട്ട് ന​ൽ​കി
    മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ൽ ഭീ​ഷ​ണി; 13 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ​ കേ​ന്ദ്രം ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു
    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ: ആ​ലി​പ്പ​റ​മ്പ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ വാ​ഴേ​ങ്ക​ട ക​ണ്ണ​ത്ത് പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി ന​ഗ​റി​ൽ മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ൽ ഭീ​ഷ​ണി​യു​ള്ള 13 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ പു​ന​ര​ധി​വ​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ഭൂ​മി വീ​ടു​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​ള​ന്ന് വേ​ർ​തി​രി​ച്ചു. പ്ലോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് ന​മ്പ​റി​ട്ട് ഇ​വ ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ന​റു​ക്കി​ട്ട് വേ​ർ​തി​രി​ച്ചു ന​ൽ​കി.

    സം​സ്ഥാ​ന പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് വ​ഴി 1.66 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞ മേ​യ് മാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​നു​മ​തി​യാ​യ​ത്. ആ​ലി​പ്പ​റ​മ്പ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ഭൂ​മി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ണ് ഇ​വ​രെ മാ​റ്റു​ന്ന​ത്. ഇ​നി ഈ ​ഭൂ​മി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രു​വി​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ച്ച് ജി​യോ​ടാ​ഗ് ന​ട​ത്ത​ണം. ലൈ​ഫ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ പോ​ലെ വീ​ടി​ന് ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് നാ​ലുല​ക്ഷം വീ​തം പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ നി​ന്ന് ന​ൽ​കും. ഭൂ​മി​ക്കും വീ​ടു​നു​മാ​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ 1.66 കോ​ടി അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി വി​ക​സ​ന ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് തു​ട​ർ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ട് നീ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഏ​താ​നും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് സ്ഥി​ര​മാ​യി മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ൽ ഭീ​ഷ​ണി കാ​ര​ണം മാ​റ്റി​പ്പാ​ർ​പ്പി​ക്കാ​റാ​ണ് ഈ ​കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ. 13 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന മേ​ഖ​ല​ക്ക് സം​ര​ക്ഷ​ണ ഭി​ത്തി നി​ർ​മി​ക്കാ​നും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും വി​ദ​ഗ്ധ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. 2.84 കോ​ടി​യു​ടെ വി​ശ​ദ​മാ​യ എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റാ​ണ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​ത് താ​ങ്ങാ​വു​ന്ന​തി​ലേ​റെ​യാ​യ​തി​നാ​ലാ​ണ് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റ്റി​പ്പാ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന മേ​ഖ​ല​ക്ക് സ​മീ​പം മു​മ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന ക​രി​ങ്ക​ൽ ക്വാ​റി​യി​ലെ വെ​ള്ളം മ​ണ്ണി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങി പ്ര​ദേ​ശ​മാ​കെ ബ​ല​ക്ഷ​യം വ​ന്ന​താ​ണ് ഭീ​ഷ​ണി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ‍യി പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ഭ​വ​ന സു​ര​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും ഭി​ത്തി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ൾ സ്ഥി​ര​മാ​യ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​മാ​ണ് ഉ​ത്ത​മ​മെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ ഭൂ​മി ക​ണ്ടെ​ത്തി മാ​റ്റാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്. സം​സ്ഥാ​ന ദു​ര​ന്ത​നി​വാ​ര​ണ അ​തോ​റി​റ്റി പ്ര​കൃ​തി ദു​ര​ന്ത സാ​ധ്യ​ത മേ​ഖ​ല​യാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണി​ത്. ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യു​ള്ള സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി മാ​റ്റി​പ്പാ​ർ​പ്പി​ക്കാ​റാ​ണ് പ​തി​വ്. അ​പ​ക​ട മേ​ഖ​ല​യാ​ണെ​ന്ന് നേ​ര​ത്തെ ജി​യോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗ​വും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​താ​ണ്. വീ​ടു​ക​ളി​ൽ പ​ല​തും മ​ണ്ണു​കൊ​ണ്ട് കെ​ട്ടി​പ്പൊ​ക്കി​യ​താ​ണ്. ഓ​ടി​ട്ട​തും കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റി​ട്ട​തും ഉ​ണ്ട്. മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് വീ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​കു​വ​ശ​ത്തെ വ​ലി​യ ഭി​ത്തി​യും മ​ര​ങ്ങ​ളും വീ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഇ​ടി​ഞ്ഞു​വീ​ഴാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ് പ​ല​പ്പോ​ഴാ​യി ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ ക​ണ്ട​ത്.

