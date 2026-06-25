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    Perinthalmanna
    Posted On
    date_range 25 Jun 2026 11:14 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Jun 2026 11:14 AM IST

    തി​രു​വിഴാം​കു​ന്ന് കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബസ് വീ​ണ്ടും വ​ഴി​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി

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    തി​രു​വിഴാം​കു​ന്ന് കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബസ് വീ​ണ്ടും വ​ഴി​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി
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    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ: കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യു​ടെ ജി​ല്ല​യി​ലെ ഏ​റെ ജ​ന​കീ​യ​മാ​യ ഓ​ർ​ഡി​ന​റി സ​ർ​വി​സു​ക​ളാ​യ തി​രു​വി​ഴാം​കു​ന്നി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും ദു​രി​ത​യാ​ത്ര​യാ​കു​ന്ന​താ​യി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ.

    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ ഡി​പ്പോ ഓ​പ​റേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന മൂ​ന്നു സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ​ക്കും പ​ല​പ്പോ​ഴും ത​ക​രാ​റു​ക​ളു​ള്ള ബ​സ്സു​ക​ൾ സ്ഥി​ര​മാ​യി അ​യ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ വ​ഴി​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ണ്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ആ​ദ്യ ബ​സ് 13 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ പി​ന്നി​ട്ട് രാ​വി​ലെ ഏ​ഴി​ന് കാ​പ്പ് പ​ള്ളി​ക്കു​സ​മീ​പം ത​ക​രാ​റി​ലാ​യി. തു​ട​ർ​ന്ന് നാ​ലു ട്രി​പ്പു​ക​ൾ ഓ​ടാ​നാ​യി​ല്ല. ​മേ​യ് 15ന് ​പ​ട്ടി​ക്കാ​ട് ചു​ങ്ക​ത്തും ഇ​തു​പോ​ലെ ബ​സ് ത​ക​രാ​റി​ലാ​യി. യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി സ്ത്രീ​യാ​ത്ര പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ധാ​രാ​ളം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ബ​സി​നെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഭേ​ദ​പ്പെ​ട്ട ക​ല​ക്ഷ​ൻ ഓ​രോ ട്രി​പ്പി​ലും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടും ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ തു​ട​ർ​ക്ക​ഥ​യാ​വു​ക​യാ​ണ്.

    റൂ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ത​ക​രാ​ർ കു​റ​വു​ള്ള ബ​സു​ക​ൾ അ​യ​ക്കാ​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് വെ​ട്ട​ത്തൂ​ർ- തി​രു​വി​ഴാം​കു​ന്ന് യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യു​ടെ ഉ​ന്ന​താ​ധി​ക​രി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി.

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    TAGS:transportKSTRCTraffic issue
    News Summary - KSRTC Bus from Thiruvizhankunnu Gets Stuck on the Road Again
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