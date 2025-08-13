Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightPerinthalmannachevron_right‘കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ...
    Perinthalmanna
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 8:48 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 8:48 AM IST

    ‘കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ദു​ര​ന്തം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​രു​ത്’ മ​ന്ത്രി​യോ​ട് കെ​ട്ടി​ടാ​വ​സ്ഥ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി എം.​എ​ൽ.​എ

    text_fields
    bookmark_border
    ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ദ്ര​വി​ച്ച കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പൊ​ളി​ക്ക​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക കു​രു​ക്കി​ൽ
    ‘കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ദു​ര​ന്തം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​രു​ത്’ മ​ന്ത്രി​യോ​ട് കെ​ട്ടി​ടാ​വ​സ്ഥ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി എം.​എ​ൽ.​എ
    cancel
    camera_alt

    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പൊ​ളി​ക്കാ​ൻ നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടും അ​നു​മ​തി​യാ​വാ​ത്ത

    പു​രു​ഷ​ൻ​മാ​രെ കി​ട​ത്തു​ന്ന പ​ഴ​യ വാ​ർ​ഡു​ള്ള കെ​ട്ടി​ടം

    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ: കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലു​ണ്ടാ​യ ദു​ര​ന്തം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി വീ​ണ ജോ​ർ​ജി​നെ ഉ​ണ​ർ​ത്തി ന​ജീ​ബ് കാ​ന്ത​പു​രം എം.​എ​ൽ.​എ. പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്കം കാ​ര​ണം ദ്ര​വി​ച്ച മൂ​ന്നു​കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് എം.​എ​ൽ.​എ മ​ന്ത്രി​യോ​ട് ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ഇ​വ ലേ​ലം ചെ​യ്ത് പൊ​ളി​ക്കാ​ൻ സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഓ​ടു​മേ​ഞ്ഞ പ​ഴ​യ മെ​യി​ൽ വാ​ർ​ഡ് പൊ​ളി​ക്കാ​ൻ നാ​ലു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് തീ​രു​മാ​നി​ച്ച് വി​ല​യി​ട്ട​താ​ണ്.

    വി​ല അ​ൽ​പം കൂ​ടി​പ്പോ​യി. മൂ​ന്നു​വ​ട്ടം ടെ​ൻ​ഡ​ർ ന​ട​ത്തി. 2.85 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം വാ​ല്വു​വേ​ഷ​ൻ തു​ക ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് ക​രാ​റു​കാ​ർ വി​ല ക​ണ്ട​ത് 82,000 രൂ​പ. ഈ ​ഫ​യ​ൽ ഡി.​എം.​ഒ ഓ​ഫി​സി​ലും തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ലും അ​വി​ടെ നി​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​റി​ലേ​ക്കും ക​റ​ങ്ങി ന​ട​ക്കു​ന്നു. വി​ഷ​യം താ​ന​റി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി വീ​ണ ജോ​ർ​ജ് പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ഴ​യ കെ​ട്ടി​ടം പൊ​ളി​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രി ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ ദു​ര​ന്തം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​വ​രു​ത്ത​രു​തെ​ന്നും എം.​എ​ൽ.​എ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​വ ത​ട്ടി​ത്ത​ട​യു​ന്ന​ത് സാ​ങ്കേ​തി​ക​ത​യി​ലാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ക​ത്ത് രോ​ഗി​ക​ളെ കി​ട​ത്തു​ന്ന​ത് നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ രാ​ത്രി മി​ക്ക​പ്പോ​ഴും കൂ​ട്ടി​രി​പ്പു​കാ​ർ ഇ​തി​ന്റെ വ​രാ​ന്ത​യി​ൽ കി​ട​ക്കാ​റു​ണ്ട്. പ്ര​ള​യ കാ​ല​ത്തേ​തി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യ കാ​ല​വ​ർ​ഷം ശ​ക്തി​പ്പെ​ട്ട സ​മ​യ​ത്ത് അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി മ​റ്റൊ​രു കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലെ അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗം മൂ​ന്നാ​ഴ്ച മു​മ്പ് ഇ​വി​ടെ മാ​റ്റി​യി​രു​ന്നു.

    ഫി​റ്റ്ന​സി​ല്ലാ​ത്ത കെ​ട്ടി​ടം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി. കെ​ട്ടി​ടം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റി​ട്ട​ത് ഉ​യ​ർ​ന്ന തു​ക​ക്കാ​ണ്. ശേ​ഷം മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ ടെ​ൻ​ഡ​ർ വി​ളി​ച്ചു. ഇ​വി​ടെ ത​ന്നെ ക്വ​ട്ടേ​ഷ​നു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​വാ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഫ​യ​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ ഡി.​എ​ച്ച്.​എ​സ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും വി​ഷ​യം താ​ന​റി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ 670 ഓ​ളം കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:tragedyHealth Ministerbuilding collapseKottayam Medical College
    News Summary - ‘Kottayam Medical College tragedy should not happen again’, MLA points out the situation to the minister
    Similar News
    Next Story
    X