Madhyamam
    Perinthalmanna
    Posted On
    17 Jan 2026 10:16 AM IST
    Updated On
    17 Jan 2026 10:16 AM IST

    കാപ്പ പ്രതി രണ്ടുപേരെ കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു; പൊലീസുകാർക്കും പരിക്ക്

    അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റ​ത്ത് ബാ​റി​ന​ടു​ത്താ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം
    കാപ്പ പ്രതി രണ്ടുപേരെ കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു; പൊലീസുകാർക്കും പരിക്ക്
    അ​ജ്നാ​സ്

    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ: അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റ​ത്ത് കാ​പ്പ കേ​സ് പ്ര​തി​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്ക് കു​ത്തേ​റ്റു. നാ​ട്ടു​കാ​ർ അ​റി​യി​ച്ച​ത​നു​സ​രി​ച്ച് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ സു​മേ​ഷ് സു​ധാ​ക​ര​ൻ, സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ സു​രേ​ന്ദ്ര ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ഏ​റെ നേ​ര​ത്തെ ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം പു​ത്ത​ന​ങ്ങാ​ടി ആ​ലി​ക്ക​ൽ അ​ജ്നാ​സി​നെ (35) പൊ​ലീ​സ് കീ​ഴ്പ്പെ​ടു​ത്തി.

    അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റ​ത്ത് ബാ​റി​ന​ടു​ത്താ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. മ​ദ്യ​ല​ഹ​രി​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​തി റോ​ഡി​ന് കു​റു​കെ ബൈ​ക്ക് നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടി​രു​ന്ന​ത് മാ​റ്റി​യി​ടാ​ൻ കാ​റി​ൽ വ​ന്ന വ​ല​മ്പൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ സ​ന്ദീ​പ്, വി​ജേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ​യാ​ണ് ത​ർ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. വി​ജേ​ഷി​നെ​യും സ​ന്ദീ​പി​നെ​യും പ്ര​തി കു​ത്തി. സ​ന്ദീ​പി​ന്റെ കൈ​ക്കും വി​ജേ​ഷി​ന്റെ ത​ല​യി​ലും ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ഇ​രു​വ​രെ​യും ആ​ദ്യം പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ ഗ​വ. ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    പി​ന്നീ​ട് പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ മൗ​ലാ​ന ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. പ്ര​തി അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റ​ത്തു​ള്ള​ത​റി​ഞ്ഞ് എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ന് നേ​രേ ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. അ​വി​ടെ വെ​ച്ചാ​ണ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ സു​മേ​ഷ് സു​ധാ​ക​ര​റ​നും സു​രേ​ന്ദ്ര ബാ​ബു​വി​നും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. വ​ധ​ശ്ര​മ​ത്തി​ന് കേ​സെ​ടു​ത്തു. കാ​പ്പ കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ അ​ജ്നാ​സ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    News Summary - Kappa accused stabs two people; policemen also injured
