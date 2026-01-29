Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightPerinthalmannachevron_rightഎ​ഫ്.​സി.​ഐ ഗോ​ഡൗ​ൺ...
    Perinthalmanna
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 11:09 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 11:09 AM IST

    എ​ഫ്.​സി.​ഐ ഗോ​ഡൗ​ൺ സ്വ​കാ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണം, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി കേ​ന്ദ്ര​ന​യം

    text_fields
    bookmark_border
    17 ഗോ​ഡൗ​ണി​ൽ ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് നാ​ലെ​ണ്ണം
    എ​ഫ്.​സി.​ഐ ഗോ​ഡൗ​ൺ സ്വ​കാ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണം, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി കേ​ന്ദ്ര​ന​യം
    cancel
    camera_alt

    എഫ്യസി.ഐ

    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ: എ​ഫ്.​സി.​ഐ ഗോ​ഡൗ​ണു​ക​ളു​ടെ ക​രാ​ർ​വ​ത്ക​ര​ണ​മെ​ന്ന കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യ​ത് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ യൂ​നി​യ​ൻ മാ​റി​യാ​ൽ ന​യം തി​രു​ത്താ​ൻ പോ​വു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​നു​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. 2017ൽ ​സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് 19 ഗോ​ഡൗ​ണു​ക​ളി​ലാ​യി 3500 ഓ​ളം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ 13 ഗോ​ഡൗ​ണു​ക​ളും സ്വ​കാ​ര്യ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന നാ​ല് ഗോ​ഡൗ​ണു​ക​ളി​ൽ 371 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളേ ഇ​നി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ളൂ. ക​രാ​ർ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം, തി​ക്കോ​ടി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്രാ​രം​ഭ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക്വ​ട്ടേ​ഷ​ൻ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, തൃ​ശൂ​ർ, അ​ങ്ക​മാ​ലി, കൊ​ല്ലം എ​ന്നീ നാ​ലെ​ണ്ണം ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ല​വി​ലെ എ​ഫ്.​സി.​ഐ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ വി​ര​മി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ക​രാ​ർ​വ​ത്ക​രി​ക്കും.

    ഗോ​ഡൗ​ണി​ൽ വ​രു​ന്ന ഭ​ക്ഷ്യ​ധാ​ന്യം വാ​ഗ​ണു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​റ​ക്കി ഗോ​ഡൗ​ണി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും അ​വ റേ​ഷ​ൻ​ക​ട​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ലോ​റി മാ​ർ​ഗം എ​ത്തി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് തൊ​ഴി​ൽ. എ​ഫ്.​സി.​ഐ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ച​ട്ട​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള തൊ​ഴി​ൽ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ക​രാ​ർ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​യി. ഒ​രു ഗോ​ഡൗ​ൺ ക​രാ​റു​കാ​രെ ഏ​ൽ​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​വി​ടെ​യു​ള്ള തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ക​രാ​ർ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​വാ​ത്ത മ​റ്റ് ഗോ​ഡൗ​ണു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റും.

    140 ചു​മ​ട്ടു തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ നേ​ര​ത്തെ അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത് 61 ആ​യി. പാ​ല​ക്കാ​ട്ട​ട​ക്കം ര​ണ്ടു ഗോ​ഡൗ​ണു​ക​ൾ ക​രാ​ർ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന് അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സി.​ഐ.​ടി​യു, ഐ.​എ​ൻ.​ടി.​യു.​സി, എ.​ഐ.​ടി.​യു.​സി തു​ട​ങ്ങി​യ മു​ഴു​വ​ൻ ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​നു​ക​ളും സ്വ​കാ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ സ​മ​ര രം​ഗ​ത്താ​ണ്. അ​ന്നൊ​ന്നും സ​മ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ള​ല്ലാ​ത്ത ബി.​എം.​എ​സി​ന്റെ കൂ​ടെ​യാ​ണ് അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റ​ത്തെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പോ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​നു​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:fciFCI Ricefci godownfci workers
    News Summary - FCI godown privatization, central policy a threat to workers
    Similar News
    Next Story
    X