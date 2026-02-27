Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Perinthalmanna
    Posted On
    date_range 27 Feb 2026 9:12 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Feb 2026 9:12 AM IST

    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ഡ​യാ​ലി​സി​സ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചു

    ആവ​ശ്യ​മാ​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​മി​ക്ക​ണം
    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ഡ​യാ​ലി​സി​സ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചു
    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ഒ​രു മാ​സം അ​ട​ച്ചി​ട്ട ഡ​യാ​ലി​സി​സ് കേ​ന്ദ്രം അ​ണു​മു​ക്ത​മാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം തു​റ​ന്ന​പ്പോ​ൾ

    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ: ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ഡ​യാ​ലി​സി​സ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചു. ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് ഹാ​നി​ക​ര​മാ​വു​ന്ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ഡ​യാ​ലി​സി​സ് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. ഒ​രു മാ​സ​ത്തോ​ളം കേ​ന്ദ്രം അ​ട​ച്ചി​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്നു.

    ഡ​യാ​ലി​സി​സി​നു​ള്ള വെ​ള്ളം നി​ശ്ചി​ത ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​വു​ന്ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    വെ​ള്ള​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന കി​ണ​റ്റി​ലും ആ​ശു​പ​ത്രി ടാ​ങ്കു​ക​ളി​ലും ജ​ല​ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി വീ​ണ്ടും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ഴും ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ വാ​ട്ട​ർ ക​ണ​ക്ഷ​നെ​ടു​ത്ത് വെ​ള്ളം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ഴും ഫ​ലം തൃ​പ്തി​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. വീ​ണ്ടും ജ​ല​ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി സാ​മ്പി​ൾ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ലാ​ബി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ച് അ​നു​കൂ​ല ഫ​ലം വ​ന്ന ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഡ​യാ​ലി​സി​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    2021ലാ​ണ് ഡ​യാ​ലി​സി​സ് സെ​ന്റ​ർ പൂ​ർ​ണാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. 15,000ന് ​മു​ക​ളി​ൽ ഡ​യാ​ലി​സി​സ് ഇ​തി​ന​കം ന​ട​ത്തി. ആ​കെ​യു​ള്ള നാ​ലു ഡ​യാ​ലി​സി​സ് ടെ​ക്‌​നീ​ഷ്യ​ന്മാ​രും ദി​വ​സ​വേ​ത​ന​ക്കാ​രാ​ണ്. എ​ട്ട് മെ​ഷീ​നു​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ട് ഷി​ഫ്റ്റ്‌ വീ​ത​മാ​ണ് ഡ​യാ​ലി​സി​സ്. അ​പേ​ക്ഷ വാ​ങ്ങി പ​ര​മാ​വ​ധി നി​ർ​ധ​ന​രെ​യാ​ണ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​റ്.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ത​സ്തി​ക സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യോ വേ​ത​നം ന​ൽ​കാ​ൻ ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം. ഇ​വി​ടെ നെ​ഫ്രോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗം ഡോ​ക്ട​ർ ഇ​ല്ല. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് സൂ​പ്പ​ർ സ്‌​പെ​ഷാ​ലി​റ്റി​യി​ൽ അ​ട​ക്കം 204 ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ ത​സ്തി​ക സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ഒ​രാ​ളെ പോ​ലും നി​യ​മി​ക്കാ​തെ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

