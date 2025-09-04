Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Perinthalmanna
    മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ-​പു​ലാ​മ​ന്തോ​ൾ റോ​ഡ്; എ​തി​ർ​പ്പ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കും പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി​ക്കു​മെ​തി​രെ

    മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ-​പു​ലാ​മ​ന്തോ​ൾ റോ​ഡ്; എ​തി​ർ​പ്പ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കും പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി​ക്കു​മെ​തി​രെ
    മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ-​പു​ലാ​മ​ന്തോ​ൾ പാ​ത​യി​ൽ ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി പൂ​ർ​ത്തി​ക​രി​ക്കാ​ത്ത​തി​ൽ ക​ട്ടു​പ്പാ​റ​യി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്നു

    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ: പാ​തി​വ​ഴി​യി​ൽ പ്ര​വൃ​ത്തി നി​ർ​ത്തി ക​രാ​റു​കാ​രെ ടെ​ർ​മി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്ത മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ-​പു​ലാ​മ​ന്തോ​ൾ പാ​ത ഇ​പ്പോ​ഴും യാ​ത്ര​ക്ക് പ​റ്റാ​തെ ത​ക​ർ​ന്നു പ​ഴ​യ രൂ​പ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​ണ്. അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് പ്ര​വൃ​ത്തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നും പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സി​നും നേ​രെ​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​തി​ർ​പ്പ്. ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം മു​മ്പ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്തെ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ​യും ആ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ​യും വി​ളി​ച്ചു വ​രു​ത്തി ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന റോ​ഡ് പ​ണി ഉ​ട​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ സ​മ​യ​ക്ര​മം വ​രെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​താ​ണ്. എ​വി​ടെ​യും എ​ത്തി​യി​ല്ല.

    38 കി.​മീ ഭാ​ഗ​മു​ള്ള പു​ലാ​മ​ന്തോ​ൾ-​ഒ​ലി​പ്പു​ഴ റോ​ഡി​ന്റെ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക്ക് 2018 ൽ 144 ​കോ​ടി​യു​ടെ എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റാ​ണ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്. 139 കോ​ടി​ക്ക് ടെ​ൻ​ഡ​ർ ഉ​റ​പ്പി​ച്ച് 2020 സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ നി​ർ​മാ​ണോ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പ​ല​പ്പോ​ഴാ​യി 55 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ‍യ​ത്.

    ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന 45 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​ണ് പു​തി​യ നി​ര​ക്കി​ൽ 115 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റ്. എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റ് ത​യാ​റാ​ക്കി എ​ട്ടു​മാ​സ​ത്തോ​ളം ക​ഴി​യു​മ്പോ​ഴും അ​ത് ക​ട​ലാ​സി​ലാ​ണ്. റീ​ബി​ൽ​ഡ് കേ​ര​ള വ​ഴി​യാ​ണ് റോ​ഡ് പ്ര​വൃ​ത്തി. ടെ​ൻ​ഡ​ർ റ​ദ്ദാ​ക്കി പു​തി​യ എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റി​ൽ വ​ലി​യ തു​ക അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ ഫ​ണ്ട് ല​ഭി​ക്കൂ.

    38 കി.​മീ ഭാ​ഗം റ​ബ​റൈ​സി​ങ്, അ​രി​കു​ചാ​ൽ നി​ർ​മാ​ണം, റോ​ഡി​നോ​ടു ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള മ​ര​ങ്ങ​ൾ​മു​റി​ക്ക​ൽ, ക​ൾ​വ​ർ​ട്ട് നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യ​ട​ക്ക​മാ​ണ് ആ​ദ്യ എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റ്. ഏ​ക​ദേ​ശം 75 കോ​ടി​യു​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി അ​തി​ൽ തീ​ർ​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. റോ​ഡ് പാ​ടേ ത​ക​ർ​ന്ന് കി​ട​ക്കു​ന്ന ക​ട്ടു​പ്പാ​റ, പു​ളി​ങ്കാ​വ്, മ​ല റോ​ഡ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​നം വ​ലി​യ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ണ്. സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും യു.​ഡി.​എ​ഫും ന​ട​ത്തു​ന്ന സ​മ​ര​ത്തി​ന് ക​ക്ഷി​ഭേ​ദ​മ​ന്യേ ജ​ന​പി​ന്തു​ണ​യു​ണ്ട്.

    റോ​ഡ് ക​ട​ന്നു​പോ​വു​ന്ന മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ, കീ​ഴാ​റ്റൂ​ർ, ഏ​ലം​കു​ളം, പു​ലാ​മ​ന്തോ​ൾ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലും ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ദു​രി​തം മു​ഖ്യ​വി​ഷ​യ​മാ​വും. റോ​ഡു​വ​ക്കി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​യാ​സം ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം കു​ഴി​യി​ൽ ക്വാ​റി വേ​സ്റ്റി​ടാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം നാ​ട്ടു​കാ​ർ സം​ഘ​ടി​ത​മാ​യി ത​ട​ഞ്ഞ​ത്.

    96 ല​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​യും ഫ​ലം ചെ​യ്തി​ല്ല

    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ: ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ലി​യ​തോ​തി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​ഷേ​ധം വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി​യ മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ-​പു​ലാ​മ​ന്തോ​ൾ പാ​ത​യി​ൽ മു​ട​ങ്ങി​യ പ​ണി​ക്ക് എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റും ടെ​ൻ​ഡ​റു​മാ​വു​ന്ന​തു​വ​രേ​ക്ക് കു​ഴി​യ​ട​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പ​ദ്ധ​തി​യും ഫ​ലം ചെ​യ്തി​ല്ല. കു​ഴി​യ​ട​ച്ച ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വീ​ണ്ടും കു​ഴി​ക​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ല​ഞ്ഞു. പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ ബൈ​പ്പാ​സ് ജ​ങ്ഷ​നി​ലും മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ റെ​യി​ൽ​വേ ഗേ​റ്റ് പ​ടി​ക്ക​ലും ചെ​റി​യ​രൂ​പ​ത്തി​ൽ ടാ​റി​ങ് ന​ട​ത്തി കു​ഴി​യ​ട​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ക​ട്ടു​പ്പാ​റ​യി​ൽ ക്വാ​റി വേ​സ്റ്റി​ട്ട് കു​ഴി​യ​ട​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​ത് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച നാ​ട്ടു​കാ​ർ ത​ട​ഞ്ഞു. ടെ​ൻ​ഡ​ർ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം മു​മ്പ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​താ​ണ് കു​ഴി​യ​ട​ക്ക​ൽ പ​ദ്ധ​തി. ചെ​റു​ക​ര​ക്കും പു​ളി​ങ്കാ​വി​നും ഇ​ട​യി​ൽ ര​ണ്ടു കി.​മീ ഭാ​ഗ​വും ചെ​റു​ക​ര റെ​യി​ൽ​വേ ഗേ​റ്റ് പ​രി​സ​ര​ത്ത് അ​ര കി.​മീ ഭാ​ഗ​വും മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ മു​ത​ൽ പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ വ​രെ ഇ​ട​വി​ട്ട ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും റോ​ഡ് ത​ക​ർ​ന്ന് കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​യി​ൽ ഈ ​ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം

    പു​ലാ​മ​ന്തോ​ൾ: പെ​രു​മ്പി​ലാ​വ്-​നി​ല​മ്പൂ​ർ സം​സ്ഥാ​ന​പാ​ത​യി​ൽ മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ മു​ത​ൽ പു​ലാ​മ​ന്തോ​ൾ വ​രെ റീ​ബി​ൽ​ഡ് കേ​ര​ള പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് പ്ര​വൃ​ത്തി ആ​രം​ഭി​ച്ച റോ​ഡ് വ​ർ​ക്ക് പാ​തി​വ​ഴി​യി​ൽ നി​ല​ച്ചു​പോ​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​ഴി​മ​തി ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും കു​റ്റ​ക്കാ​രാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കെ.​പി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​ബാ​ബു​രാ​ജ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ക​ട്ടു​പ്പാ​റ​യി​ൽ മ​ണ്ഡ​ലം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘പാ​താ​ളം മു​ത​ൽ റോ​ഡ് വ​രെ’ പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഷി​ബു ചെ​റി​യാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഡി.​സി.​സി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം ഷാ​ജി ക​ട്ടു​പ്പാ​റ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. സി​നി​മ സീ​രി​യ​ൽ ന​ട​ൻ ഇ​ട​വേ​ള റാ​ഫി മാ​വേ​ലി വേ​ഷ​മ​ണി​ഞ്ഞ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി.

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ. ​കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ്, എ​ൻ. ഇ​ക്ബാ​ൽ, പി.​ടി. ഹാ​രി​സ്, മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ പു​ലാ​മ​ന്തോ​ൾ, ഹ​സീ​ബ് വ​ള​പു​രം, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കു​ട്ടി പാ​റ​ൻ​തോ​ട​ൻ, കെ.​ടി. വേ​ലാ​യു​ധ​ൻ, ഹ​മീ​ദ് ക​ട്ടു​പ്പാ​റ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സി.​ടി. ഹ​മീ​ദ്, ഇ.​പി. ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ഇ.​പി. ഷാ​ജി ,ടി. ​അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ഇ.​കെ. റ​ഫീ​ഖ്, എ​ൻ. സാ​ലി, ദേ​വ​ൻ വ​ട​ക്ക​ൻ പാ​ലൂ​ർ, ഇ​സ്ഹാ​ഖ് പാ​ലൂ​ർ, അ​ബു ചെ​റൂ​ത്ത്, പി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, ഫൈ​സ​ൽ ക​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

