    Pattikkad
    Posted On
    23 Oct 2025 2:05 PM IST
    Updated On
    23 Oct 2025 2:05 PM IST

    പൊ​തു​വ​ഴി റെ​യി​ൽ​വേ അ​ട​ച്ചു​; ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ

    ശാ​ന്ത​പു​രം കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ അ​ടി​പ്പാ​ത​ക്കാ​യി നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ
    പൊ​തു​വ​ഴി റെ​യി​ൽ​വേ അ​ട​ച്ചു​; ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ
    പ​ട്ടി​ക്കാ​ട്: പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വ​ന്നി​രു​ന്ന വ​ഴി റെ​യി​ൽ​വേ അ​ട​ച്ച​തോ​ടെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ. ദി​നം​പ്ര​തി നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളും നാ​ട്ടു​കാ​രും കാ​ൽ​ന​ട​യാ​യി പോ​കു​ന്ന ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ-​നി​ല​മ്പൂ​ർ റെ​യി​ൽ​പാ​ത​യി​ലെ ശാ​ന്ത​പു​രം കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് ഇ​രു​മ്പ് ക​മ്പി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​ട​ച്ച​ത്. ഇ​ത് വ​ള​റെ​യേ​റെ പ്ര​യാ​സം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്ത് ഒ​രു അ​ടി​പ്പാ​ത അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം. റെ​യി​ൽ​പാ​ത വ​രു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് ത​ന്നെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും നാ​ട്ടു​കാ​രും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഈ ​വ​ഴി​യി​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ അ​ടി​പ്പാ​ത അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ട​ച്ച​ഭാ​ഗം തു​റ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    റെ​യി​ൽ​പാ​ത​യു​ടെ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് ഭാ​ഗ​ത്ത് ശാ​ന്ത​പു​രം അ​ൽ ജാ​മി​അ, ശാ​ന്ത​പു​രം ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ, മു​ള്ള്യാ​കു​ർ​ശ്ശി എ​ൽ.​പി, യു.​പി സ്കൂ​ളു​ക​ൾ, പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് കെ​യ​ർ സെ​ന്റ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും കി​ഴ​ക്ക് ഭാ​ഗ​ത്ത് പ​ട്ടി​ക്കാ​ട് ജാ​മി​അ നൂ​രി​യ്യ കോ​ള​ജ്, പ​ട്ടി​ക്കാ​ട് ഗ​വ. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ, ചു​ങ്കം എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ൾ, അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും കാ​ൽ​ന​ട​യാ​യി പോ​കു​ന്ന വ​ഴി​യാ​ണി​ത്. കൂ​ടാ​തെ കൂ​ട്ടി​ൽ, ചേ​രി​യം, വ​ല​മ്പൂ​ർ, മു​ള്ള്യാ​കു​ർ​ശ്ശി, കോ​ക്കാ​ട് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ആ​ളു​ക​ൾ റെ​യി​ൽ​പാ​ത വ​രു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് ത​ന്നെ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ​ട്ടി​ക്കാ​ട് ചു​ങ്ക​ത്തേ​ക്കും മ​റ്റും കാ​ൽ​ന​ട​യാ​യി ന​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന വ​ഴി​കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. പാ​ളം മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കാ​ൻ റെ​യി​ൽ​വേ​യു​ടെ അ​നു​മ​തി പ്ര​കാ​രം നാ​ട്ടു​കാ​ർ നി​ർ​മി​ച്ചി​രു​ന്ന പ​ടി​ക​ളും അ​ടു​ത്ത​കാ​ല​ത്താ​യി റെ​യി​ൽ​വേ പൊ​ളി​ച്ചു നീ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ വ​ള​രെ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് ആ​ളു​ക​ൾ പാ​ളം മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ളു​ടെ യാ​ത്രാ​ദു​രി​ത​ത്തി​ന് അ​റു​തി വ​രു​ത്താ​ൻ ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്ത് ഒ​രു അ​ടി​പ്പാ​ത​ക്ക് റെ​യി​ൽ​വേ​യു​ടെ അ​നു​വാ​ദം നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​നാ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​കാ​ൻ ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധ​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി. വാ​ർ​ഡ് മെം​ബ​ർ​മാ​രാ​യ നൂ​ർ​ജ​ഹാ​ൻ മൂ​ച്ചി​ക്ക​ൽ, പി.​കെ. അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം മാ​സ്റ്റ​ർ, എം.​ഇ. ശു​ക്കൂ​ർ, എം.​പി. അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം, സി. ​ഈ​സ​ക്കു​ട്ടി, കെ.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, പി. ​ബി​മേ​ഷ്, എ​ൻ.​ടി. ഉ​സ്മാ​ൻ, വി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, കെ.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ്, എ​ൻ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റാ​ഫി, എ​ൻ.​ടി. റ​ഫീ​ഖ്, കെ.​പി. സാ​ലി​ഹ്, പി. ​നാ​സ​ർ, ഇ.​കെ. ഷ​ക്കീ​ല, എ. ​സ​നീ​റ, വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

