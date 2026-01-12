Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightPattikkadchevron_rightപട്ടിക്കാട് ജാമിഅ...
    Pattikkad
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 7:38 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 7:38 AM IST

    പട്ടിക്കാട് ജാമിഅ നൂരിയ്യ സമ്മേളനത്തിന് പ്രൗഢ സമാപനം; ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സം​സ്കാ​രം ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത -മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്ഹ​റു​ദ്ദീ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    പട്ടിക്കാട് ജാമിഅ നൂരിയ്യ സമ്മേളനത്തിന് പ്രൗഢ സമാപനം; ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സം​സ്കാ​രം ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത -മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്ഹ​റു​ദ്ദീ​ൻ
    cancel

    പ​ട്ടി​ക്കാ​ട്: പ​ട്ടി​ക്കാ​ട് ജാ​മി​അ നൂ​രി​യ്യ അ​റ​ബി​യ്യ​യു​ടെ 63 -ാം വാ​ർ​ഷി​ക മ​ഹാ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് പ്രൗ​ഢ പ​രി​സ​മാ​പ്തി. പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ 585 ഫൈ​സി​മാ​ർ സ​ന​ദ് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം തെ​ലു​ങ്കാ​ന ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ക്ഷേ​മ മ​ന്ത്രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്ഹ​റു​ദ്ദീ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത​യാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ സം​സ്കാ​ര​മെ​ന്നും തെ​റ്റി​ദ്ധാ​ര​ണ​യു​ടെ​യും സ്പ​ർ​ദ്ധ​യു​ടെ​യും കാ​ല​ത്ത് ന​ന്മ​ക്കും സ്നേ​ഹ​ത്തി​നും പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. നാ​ടി​നും സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​നും വ​ലി​യ ക​രു​ത്താ​ണ് ഓ​രോ വ​ര്‍ഷ​വും സേ​വ​ന​ത്തി​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന യു​വ​പ​ണ്ഡി​ത​രെ​ന്നും സ്പ​ർ​ധ​ക്കും വെ​റു​പ്പി​നു​മെ​തി​രെ പോ​രാ​ട​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജാ​മി​അ​യി​ൽ 40 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​ക്കാ​ലം അ​ധ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ സ​മ​സ്ത ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ഫ. ആ​ലി​ക്കു​ട്ടി മു​സ് ലി​യാ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    സ​മ​സ്ത ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ഫ. കെ. ​ആ​ലി​ക്കു​ട്ടി മു​സ്‌​ലി​യാ​രെ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ

    ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ഫ്രി മു​ത്തു​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ സ​ന​ദ് ദാ​ന പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. പി.​കെ. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി, എം.​ടി അ​ബ്ദു​ല്ല മു​സ് ലി​യാ​ർ, പാ​ണ​ക്കാ​ട് അ​ബ്ബാ​സ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ, എം.​പി അ​ബ്ദു​സ​മ​ദ് സ​മ​ദാ​നി എം.​പി, പി.​വി. അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് എം.​പി, അ​ഡ്വ. ഓ​ണം​പി​ള്ളി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. നാ​സ​ര്‍ അ​ബ്ദു​ല്‍ഹ​യ്യ് ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ള്‍, ബ​ഷീ​റ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ള്‍, മു​ന​വ്വ​റ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ള്‍, ഹ​മീ​ദ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ള്‍, ഡോ. ​ബ​ഹാ​ഉ​ദ്ദീ​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ദ്‌​വി കൂ​രി​യാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ഇസ്്ലാമോഫോബിയയെ വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നേരിടണം -സാദിഖലി തങ്ങൾ

    പ​ട്ടി​ക്കാ​ട്: ഇ​സ് ലാ​മോ​ഫോ​ബി​യ​ക്കെ​തി​രെ പോ​രാ​ടാ​ൻ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വി​ജ്ഞാ​ന​വും കാ​ലി​ക​മാ​യ ഡാ​റ്റ​യും ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ. പ​ട്ടി​ക്കാ​ട് ജാ​മി​അ നൂ​രി​യ്യ വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഇ​സ് ലാ​മി​നെ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​വ​രാ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ മ​റു​പ​ടി പ​റ​യ​രു​ത്. സ​ര​ള​മാ​യ ഭാ​ഷ​യി​ൽ യ​ഥാ​ർ​ഥ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​നെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം. വി​വേ​ക​ത്തോ​ടെ പെ​രു​മാ​റ​ണം. സ​മ​സ്ത​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം ത​ന്നെ​യാ​ണ് ജാ​മി​അ​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. ഉ​ല​മാ- ഉ​മ​റാ ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ ശ​ക്തി​യി​ലും ഊ​ഷ്മ​ള​ത​യി​ലു​മാ​ണ് ന​മ്മ​ൾ വ​ള​ർ​ന്ന​ത്. അ​ത് ശ​ക്തി​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സത്യവും നീതിയും മുറുകെപ്പിടിക്കണം -ജിഫ്രി തങ്ങള്‍

    പ​ട്ടി​ക്കാ​ട്: വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ അ​തി​ജ​യി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ല്‍ സ​ത്യ​വും നീ​തി​യും മു​റു​കെ​പ്പി​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സ​മ​സ്ത പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജി​ഫ്രി മു​ത്തു​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ട്ടി​ക്കാ​ട് ജാ​മി​അ നൂ​രി​യ്യ സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ സ​ന​ദ് ദാ​ന പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഇ​സ് ലാം ​എ​ന്നും വെ​ല്ലു​വി​ളി നേ​രി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ വ​ഴി മു​റു​കെ​പ്പി​ടി​ക്കാ​നാ​ണ് പ​ണ്ഡി​ത​ന്‍മാ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. അ​സ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ വാ​ക്കു​ക​ള്‍ പ​ണ്ഡി​ത​ന്‍മാ​രി​ല്‍ നി​ന്ന് വ​രാ​ന്‍ പാ​ടി​ല്ല. ന​ന്മ മ​റ​യാ​ക്കി തെ​റ്റ് ചെ​യ്തു ജീ​വി​ക്കാ​ന്‍ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്നും പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ള്‍ സ​ഹി​ക്കാ​ന്‍ ത​യാ​റാ​വ​ണ​മെ​ന്നും ജി​ഫ്രി ത​ങ്ങ​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദിശാബോധം പകര്‍ന്ന് മഹല്ല് നേതൃസംഗമം

    പ​ട്ടി​ക്കാ​ട്: ഉ​മ​റാ​ക്ക​ള്‍ക്ക് ദി​ശാ​ബോ​ധം പ​ക​ര്‍ന്ന് സ​മ്മേ​ള​ന ന​ഗ​രി​യി​ല്‍ മ​ഹ​ല്ല് നേ​തൃ​സം​ഗ​മം പ്രൗ​ഢ​മാ​യി. പാ​ണ​ക്കാ​ട് റ​ഷീ​ദ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ല്‍ സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ബ്ബാ​സ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ദ്ബോ​ധ​ന​വും നാ​സ​ര്‍ ഫൈ​സി കൂ​ട​ത്താ​യി ആ​മു​ഖ പ്ര​സം​ഗ​വും ഡോ. ​ബ​ഹാ​ഉ​ദ്ദീ​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ദ് വി ​മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും ന​ട​ത്തി. ഒ​ണം​പി​ള്ളി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സി വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. സ​ലാം ഫൈ​സി ഒ​ള​വ​ട്ടൂ​ര്‍, ഹ​സ​ന്‍ സ​ഖാ​ഫി പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ര്‍, ബി.​എ​സ്.​കെ ത​ങ്ങ​ള്‍, ഹൈ​ദ​ര്‍ ഫൈ​സി പ​ന​ങ്ങാ​ങ്ങ​ര, ആ​ന​ങ്ങാ​ട് മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി ഫൈ​സി, സി.​എ​ച്ച് ത്വ​യ്യി​ബ് ഫൈ​സി, കെ.​ടി കു​ഞ്ഞാ​ന്‍ ഹാ​ജി, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ര്‍ ഫൈ​സി മ​ല​യ​മ്മ, ന​ജീ​ബ് കാ​ന്ത​പു​രം എം.​എ​ല്‍.​എ, സൈ​നു​ല്‍ ആ​ബി​ദീ​ന്‍ ത​ങ്ങ​ള്‍, പി.​സി ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഹാ​ജി വ​യ​നാ​ട്, ഇ​ബ്രാ​ഹീം ഹാ​ജി തി​രൂ​ര്‍, ഡോ. ​കു​ഞ്ഞി​ത​ങ്ങ​ള്‍, സി.​എം കു​ട്ടി സ​ഖാ​ഫി, കാ​ടാ​മ്പു​ഴ മൂ​സ​ഹാ​ജി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഉ​ച്ച​ക്ക് ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന സെ​ഷ​ന്‍ കെ.​എ റ​ഹ്‌​മാ​ന്‍ ഫൈ​സി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ല്‍ അ​ബ്ദു​ല്‍ ഖാ​ദ​ര്‍ മു​സ് ലി​യാ​ര്‍ പൈ​ങ്ക​ണ്ണി​യൂ​ര്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ​ലീം എ​ട​ക്ക​ര വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. യു. ​ഷാ​ഫി ഹാ​ജി പ​ദ്ധ​തി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsGrand FinalePattikkad Jamia Nooriya Arabiyya
    News Summary - Pattikkad Jamia Nooriya conference concludes with grand finale; India's culture is multifaceted - Muhammad Azharuddin
    Similar News
    Next Story
    X