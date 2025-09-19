Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightPattikkadchevron_rightപുലിയെ മയക്കുവെടി...
    Pattikkad
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 2:26 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 2:26 PM IST

    പുലിയെ മയക്കുവെടി വെക്കാൻ ഉത്തരവ്; ദൗത്യസംഘം മണ്ണാർമലയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    anesthetic to leopeard
    cancel
    camera_alt

    മ​ണ്ണാ​ർ​മ​ല​യി​ൽ പു​ലി​യെ മ​യ​ക്കു​വെ​ടി വെ​ക്കാ​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ദൗ​ത്യ​സം​ഘം കൂട്

    സ്ഥാപി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    പ​ട്ടി​ക്കാ​ട്​: മ​ണ്ണാ​ർ​മ​ല​യി​ലും പ​രി​സ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ഭീ​തി​യി​ലാ​ഴ്ത്തു​ന്ന പു​ള്ളി​പ്പു​ലി​യെ മ​യ​ക്കു​വെ​ടി വെ​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വ്. നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ന​ജീ​ബ് കാ​ന്ത​പു​രം എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ സ​ബ്​​മി​ഷ​ന്​ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് വ​നം​മ​ന്ത്രി എ.​കെ. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ ഇ​ക്കാ​ര്യ​മ​റി​യി​ച്ച​ത്. ഇ​തേ​തു​ട​ർ​ന്ന്,​ പു​ലി​യെ സ്​​ഥി​ര​മാ​യി കാ​ണു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്ത്​ എ​ത്തി​യ ദൗ​ത്യ​സം​ഘം പി​ടി​കൂ​ടാ​നു​ള്ള ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    മാ​ന​ത്തു​മം​ഗ​ലം-​കാ​ര്യാ​വ​ട്ടം ബൈ​പാ​സി​ൽ പു​ലി സ്​​ഥി​ര​മാ​യെ​ത്തു​ന്ന മ​ണ്ണാ​ർ​മ​ല മാ​ട്​ റോ​ഡ്​ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​​​ വ്യാ​ഴാ​ഴ്​​ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ​യെ​ത്തി​യ സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. വ​നം​വ​കു​പ്പ്​ വെ​റ്റ​റി​ന​റി സ​ർ​ജ​ൻ ഡോ. ​ശ്യാ​മി​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്​​ഥ​ർ​ക്ക്​ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്​​ച മു​ത​ൽ മ​യ​ക്കു​വെ​ടി വെ​ക്കാ​നു​ള്ള ദൗ​ത്യ​മാ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഡോ​ക്​​ട​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സ്​​ഥ​ല​ത്ത്​ ക്യാ​മ്പ്​ ചെ​യ്യു​ന്ന സം​ഘം​ ഇ​ന്ന്​ മു​ത​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    നേ​ര​ത്തേ സ്ഥാ​പി​ച്ച കെ​ണി​ക്കു പു​റ​മെ മ​റ്റൊ​രു കെ​ണി​കൂ​ടി റോ​ഡി​െൻറ മ​റു​വ​ശ​ത്ത് സ്ഥാ​പി​ച്ചു. മൂ​ന്നാ​മ​ത്​ ഒ​രു കെ​ണി​കൂ​ടി സ്​​ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ സ്​​ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ ധ​നി​ക്​​ലാ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. നാ​ട്ടു​കാ​ർ സ്ഥാ​പി​ച്ച നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ​യി​ൽ മൂ​ന്നു​ദി​വ​സം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പു​ലി​യു​ടെ ദൃ​ശ്യം പ​തി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ന​ലെ മ​ണ്ണാ​ർ​മ​ല മ​ര​ക്കാ​രം​പാ​റ​യി​ലും പു​ലി​യെ ക​ണ്ട​താ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local NewsLeopardTiger Attackmannarmala
    News Summary - Order to anesthetic to leopard in mannarmala
    Similar News
    Next Story
    X