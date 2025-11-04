Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Parappanangadi
    4 Nov 2025 11:12 AM IST
    4 Nov 2025 11:12 AM IST

    മ​ഴ​വി​ല്ല​ഴ​കി​ൽ ഉ​ള്ള​ണം സ്കൂ​ൾ...

    ‘ആ​ക്രി​ക്കട’ ക​ലാ​കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഉ​ള്ള​ണം എ.​എം.​യു.​പി സ്കൂ​ളി​നെ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​ക്കി
    Malappuram
    പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി ഉ​ള്ള​ണം എ.​എം.​യു.​പി സ്കൂ​ൾ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​ക്കി​യ ‘ആ​ക്രി​ക്കട’ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രെ സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു

    പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി: ഉ​ള്ള​ണം എ.​എം.​യു.​പി സ്കൂ​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കി​നി വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളി​ലി​രു​ന്ന് പ​ഠ​ന​മാ​സ്വ​ദി​ക്കാം. ചു​വ​രി​ൽ വി​രി​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പൂ​ക്ക​ളോ​ട് കി​ന്നാ​രം പ​റ​യാം, പ​റ​ന്ന​ക​ലു​ന്ന പ​ക്ഷി​ക​ളെ തി​രി​കെ വി​ളി​ക്കാം, മ​ര​ച്ചി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ഊ​ഞ്ഞാ​ലാ​ടു​ന്ന വി​കൃ​തി​ക്കു​ര​ങ്ങ​നൊ​പ്പം ക​ളി​ച്ചു​തി​മി​ർ​ക്കാം.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ യു​വ ചി​ത്ര​കാ​ര​ൻ​മാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘ആ​ക്രി​ക്ക​ട’​യാ​ണ് സ്കൂ​ളി​ന്റെ ചു​റ്റു​മ​തി​ലും ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളും ബ​ഹു​വ​ർ​ണ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​കൊ​ണ്ടും പാ​ഠ​നാ​നു​ബ​ന്ധ സ​ന്ദേ​ശം കൊ​ണ്ടും സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ക്കി​യ​ത്. വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​യ 48 ചി​ത്ര​കാ​ര​ൻ​മാ​ർ ര​ണ്ട് ദി​വ​സം സ്കൂ​ളി​ൽ ക്യാ​മ്പ് ചെ​യ്താ​ണ് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ​യും മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കാ​ർ​ട്ടൂ​ൺ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ജീ​വ​ൻ തു​ളു​മ്പു​ന്ന ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വ​ര​ച്ച​ത്. പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ കെ. ​അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൻ.​കെ. ഷ​ബീ​ർ, സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ​ർ സെ​യ്ത​ല​വി ത​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ചി​ത്രീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

