Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightParappanangadichevron_rightയു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി...
    Parappanangadi
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 12:53 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 12:53 PM IST

    യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി പാട്ടുപാടിയെത്തിയത് എൽ.ഡി.എഫ് കൂട്ടിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    election
    cancel
    camera_alt

    പരപ്പനങ്ങാടി ടൗൺ ഡിവിഷനിലെ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി ജംഷീർ മാപ്പുട്ടിൽ ഇടത് സ്ഥാനാർഥി കോണിയത്തിന്റെ ഓഫിസിൽ പാട്ടുപാടുന്നു

    Listen to this Article

    പരപ്പനങ്ങാടി : എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥിയുടെ തെരത്തെടുപ്പ് പ്രചാരണ ഓഫിസിൽ കയറി യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി നടത്തിയ പാട്ട് ഇരുവിഭാഗം പ്രവർത്തകർക്കും നാട്ടുകാർക്കും കൗതുകവുമായി . പരപ്പനങ്ങാടി നഗരസഭ ടൗൺ ഡിവിഷൻ വാർഡ് 34ലെ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി ജംഷീൽ മാപ്പൂട്ടിലാണ് എതിരാളിയായ എൽ. ഡി. എഫ് സ്ഥാനാർഥി സിദ്ധീഖ് കോണിയത്തിന്റെ മാപ്പുട്ടിൽ റോഡോരത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ ഓഫിസിൽ കയറി ഇമ്പമാർന്ന മാപ്പിള പാട്ടു പാടി നാടിന്റെ കൈയടി നേടിയത്.

    പാട്ടുപാടാൻ കഴിവുള്ളവർ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതെ മാപ്പൂട്ടിൽ റോഡിലെ എൽ. ഡി.എഫ്, യു.ഡി.എഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസുകളിൽ കയറി മാറി മാറി പാടുന്നതിനിടെയാണ് യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി തന്നെ എൽ. ഡി. എഫ് ഓഫിസ് കയറി പാടിയത്. ഇടതു സ്ഥാനാർത്ഥി സിദ്ധീഖ് കോണിയത്ത് യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥിയെ ഇരുകൈകളും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:udf candidatesingingKerala Local Body Election
    News Summary - UDF candidate arrives in LDF fold singing
    Similar News
    Next Story
    X