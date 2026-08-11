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    Parappanangadi
    Posted On
    date_range 11 Aug 2026 11:40 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2026 11:40 AM IST

    മണൽ വി​ളി​ക്കു​ന്നു, ഓരോ തരിയിലും ആനന്ദം നിറച്ച്... ഇ​ന്ന് മ​ണ​ലി​ൽ ക​ളി​ക്കു​ന്ന ദി​നം

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    മണൽ വി​ളി​ക്കു​ന്നു, ഓരോ തരിയിലും ആനന്ദം നിറച്ച്... ഇ​ന്ന് മ​ണ​ലി​ൽ ക​ളി​ക്കു​ന്ന ദി​നം
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    ചി​രി​യും ചി​ന്ത​യു​മാ​യി ക​ട​ലോ​ര​ത്ത് ഒ​ത്തു​കൂ​ടി​യ​വ​ർ

    പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി: മ​ണ്ണി​ൽ ക​ളി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു ദി​ന​മോ എ​ന്ന് കേ​ൾ​ക്കു​മ്പോ​ൾ നെ​റ്റി​ചു​ളി​ക്കാ​ൻ വ​ര​ട്ടെ. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 11 ന​മ്മ​ളെ മ​ണ്ണി​ലേ​ക്ക് ക​ളി​ക്കാ​ൻ മാ​ടി വി​ളി​ക്കു​ന്ന ദി​നം കൂ​ടി​യാ​ണ്. ആ​ദ്യം ത​മാ​ശ തോ​ന്നു​മെ​ങ്കി​ലും പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യെ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ​നി​ന്നും മ​ണ്ണി​ലേ​ക്കി​റ​ക്കാ​നു​ള്ള ദൗ​ത്യം ശ്ര​മ​ക​ര​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു ദി​ന​ത്തി​ന് പു​തി​യ കാ​ല​ത്ത് പ്ര​സ​ക്തി​യേ​റെ​യാ​ണ്. മ​ണ്ണും പു​ര​ണ്ടും ച​ളി നി​റ​ഞ്ഞും പാ​ട​ത്തും വ​ര​മ്പ​ത്തും ക​ളി​ച്ചു​വ​ള​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ കാ​ലം മാ​റി.

    ജെ​ൻ​സി പി​ള്ളേ​രാ​ക​ട്ടെ വാ​ട്സ് ആ​പ്പും ഫെ​യ്സ്ബു​ക്കും ‘ത​ന്ത വൈ​ബി’​ന് കൈ​മാ​റി ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മും ക​ട​ന്ന് സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യു​ടെ പു​തി​യ മേ​ച്ചി​ൽ പു​റ​ങ്ങ​ൾ തി​ര​യു​ക​യാ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ൾ വ​ല്ല​പ്പോ​ഴും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ഉ​ല്ലാ​സ യാ​ത്ര​ക്കി​ട​യി​ൽ ക​ട​ലോ​ര​ത്തു​ള്ള ഇ​രു​ത്ത​വും ന​ട​ത്ത​വു​മൊ​ക്കെ​യാ​ണ് മ​ണ​ൽ ത​രി​ക​ളോ​ട് കി​ന്ന​രി​ക്കാ​ൻ വീ​ണു​കി​ട്ടു​ന്ന അ​വ​സ​രം.

    ബീ​ച്ചു​ക​ളി​ലോ, പാ​ർ​ക്കു​ക​ളി​ലോ, വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ണ​ൽ​പ്പ​ര​പ്പു​ക​ളി​ലോ ക​ളി​ക്കാ​നും വി​ശ്ര​മി​ക്കാ​നും ഈ ​ദി​വ​സം ആ​ളു​ക​ളെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റി​യ അ​വ​സ​ര​മാ​ണി​ത്. മ​ണ​ൽ കൊ​ട്ടാ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ണി​യു​ക, ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വ​ര​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ല​ളി​ത​മാ​യ വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​ദി​ന​ത്തി​ൽ ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള​വ​ർ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​ദി​വ​സം ഗ്ലോ​ബ​ൽ കൈ​ന​റ്റി​ക് സാ​ൻ​ഡ് ഡേ ​ആ​യി ആ​ച​രി​ക്കു​ന്നു.

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    TAGS:special daySand Play Day
    News Summary - മണൽ വി​ളി​ക്കു​ന്നു, ഓരോ തരിയിലും ആനന്ദം നിറച്ച്... ഇ​ന്ന് മ​ണ​ലി​ൽ ക​ളി​ക്കു​ന്ന ദി​നം
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