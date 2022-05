cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article പരപ്പനങ്ങാടി: ധീര യോദ്ധാവ് മുഹമ്മദ് സൈജലിന്‍റെ വേർപാടിന്‍റെ വേദനയിലും നാട്ടുകാരും സുഹൃത്തുകളും ആവേശം ചോരാതെ തങ്ങളുടെ ഹീറോയെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാക്കുകയാണ്. അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിൽ സൈനിക യൂനിഫോമിൽ ആയുധമേന്തി നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് ഇതിനകം വൈറലായത്. പ്രാർഥനകളുമായി സൈജലിന്‍റെ മൃതദേഹത്തിന് അന്ത്യാഭിവാദ്യമേകാൻ ആയിരങ്ങൾ അക്ഷമരായി ജന്മനാട്ടിൽ കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് സൈജലിന്‍റെ തുടിപ്പാർന്ന സൈനിക ചലനങ്ങളിൽ യുവാക്കൾ ആവേശമാകുന്നത്.

The brave warrior has no death in the minds of the natives